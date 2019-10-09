realme X2 Pro详细参数曝光 起售价2498元

中关村在线消息：今日早间，有网友曝光了realme X2 Pro的工信部入网信息。随后，在微博上又流出了一张该机的详细参数图，其中显示该机的起售价为2498元。



网曝realme X2 Pro详细参数

根据此次曝光的参数显示，realme X2 Pro正面将采用一块6.5英寸屏幕，屏幕分辨率为2400×1080，刷新率为90Hz，支持最新一代屏下指纹识别技术。后置相机采用了6400万主摄+800万广角+200万微距+200万人像的四摄组合，支持5倍混合光变。



realme X2 Pro后置6400万像素四摄

核心方面，realme X2 Pro搭载了高通骁龙855 Plus处理器，配备最低6GB+64GB、最高12GB+256GB的多种存储组合，全系标配UFS 3.0闪存规格，机身内置4000mAh双电芯电池，支持最高50W快充规格。

此外，realme X2 Pro还拥有双立体声扬声器、杜比全景声、NFC、Z轴线性马达、3.5mm耳机接口等多项特性。

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