中关村在线消息：9月30日消息， 近日realme的CMO徐起在其个人微博表示，realme首款骁龙855 Plus旗舰产品即将正式发布。这款产品代号为超能武士，根据徐起的微博尾巴来看，很有可能就是尚未发布的realme X2 Pro。



realme X2 Pro即将发布 代号为超能武士

此前，realme在国内正式发布旗下首款6400万像素四摄手机——realme X2。该机在9月27日零点正式开售，首发价1499元起。

realme X2正面采用一块6.4英寸Super AMOLED水滴屏，配备COF封装技术，屏占比达到91.9%，支持阳光屏显示技术，在强光下依然清晰可见。此外，该机还支持DC调光和新一代光感屏下指纹，夜间可开启护眼模式。

拍照方面是realme X2最大的亮点之一，其采用6400万像素主摄+800万像素广角+200万像素微距+200万像素人像的后置四摄组合。可拍出9280×6944的超高分辨率照片，且支持超级夜景2.0、超级视频防抖、960fps超级慢动作等多项功能。前置相机为3200万像素AI美颜相机。

配置方面，realme X2搭载了高通骁龙730G处理器，提供6GB+64GB、8GB+128GB两种存储组合可选，并标配UFS2.1+LPDDR4X闪存规格。机身内置4000mAh容量电池，支持最高功率达30W的VOOC闪充4.0技术。

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