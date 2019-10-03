现代化出游应该是一种什么样的体验？

国庆十一长假是一年中旅游出行的最高峰，人们都借着这个时间点完成一年的旅行计划，那么已经进入信息化智能化时代的今天，旅游出行相比以往也有了极大的升级，你是否会选择这些新的服务和工具呢？







网上订门票这样的操作其实在几年前就已经普及开了，这也是旅游出行领域最早一批实现大规模网络化的，甚至形成了新的产业。这里就不过多做赘述了，想必大家现在也基本都是上网提前就买好了门票、订好了酒店，甚至连吃饭的地方都订好了。

出行途中一般来说是分为乘坐公共交通和自驾。如果是乘坐公共交通，除了长途的飞机、火车、汽车这些在行前就已经订好的之外，到了旅游目的地后的公共交通就需要临时解决，这时候善用实时公交等工具可以让整个流程规划更有条理。

其实很多人的手机里都有这样的工具，但是真正想起来去用的却并不多，我们还是要善于积极使用手边的工具去解决一些基础性的问题，不要忽略它们的存在。



如果是自驾游，那么考虑的问题就要更多了。首先是路况，这种情况下使用导航软件几乎是必需的，毕竟通过大数据和智能算法，这些工具能够帮助你优化出一条相对合理的驾驶路线。

但是如果您开得还是一辆新能源车，那么就还得考虑充电桩的事儿。比如蚂蚁充电小程序，这项服务覆盖了全国大约70%的公用充电桩，能够提供充电单价查询、空闲充电桩显示、停车费参考以及扫码充电等服务。





当然，停车也是不得不考虑的问题，尤其是景区附近基本不要指望能够停进停车场，这时候还是建议使用相关的App来规划停车，比如在哪里停车可以以较短时间走到景区，以及停车场的实时空位图等等。

最后就是在景区中游玩了，首先遇到的问题就是导游。现在国内游年轻人大多倾向于自由行，不想跟团受束缚，但自由行也会缺少导游介绍讲解，该怎么办呢？



答案很简单——用手机。最近高德地图上线的“景区随身听”就提供了覆盖故宫、颐和园等全国超过500个热门景区的导游解说内容，而且是由非遗传人、知名主播、金牌导游等名家进行解说。讲解内容自动匹配播放对应的景点介绍，涉及历史风云、野史秘闻、科学科普、自然地理、神话传说等个性化内容。

其他一些诸如查询景区服务站、卫生间等位置信息的需求，一般的地图软件里也都应该会有所涉及，大家请积极使用。如果是多人一同出游，可能会遇到走散的情况，这时候实时位置工具就很重要，用微信就能解决，也请想起来使用。



其实进入智能化的大数据时代后，真正受益更大的是景区本身。通过大数据中心，景区能够获得实时路况监测、游客行为洞察、智能预警等数字化能力，景区管理者能够实时对数据进行分析，帮助景区做出科学的管理决策，对服务设施和服务信息进行数字化管理。





这些管理方面的工作普通游客可能并不知晓，但其最终的结果是让游客的游览体验变得更好。比如通过大数据来控制各个景点人流的数量，减少一个景点扎堆参观的拥挤，对游客的行为进行预期，提供个性化的服务等等。



与以往不同的是，这两年的出行体验提升，很多情况都不是由我们自己通过使用现代化工具来获得的，而是上游信息化改造带来的结果。比如景区的信息化管理，比如市政交通的大数据方案，比如商业设施内的网络化改造，都在提升我们的出行旅游体验。



这也体现出一个新的趋势，那就是下一个技术的高速增长点将在产业和城市政务等领域，这些我们可能没有直观的感受，但它们切实在改变我们的生活。

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