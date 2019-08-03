三星Galaxy Note 10价格曝光 你觉得怎么样？

中关村在线消息：随着发布会的临近，关于三星Galaxy Note 10系列的新情报也越来越多，现在连价格信息也都已经有了新传言。据知名爆料人表示，Galaxy Note 10的价格为949美元，而Galaxy Note 10+的价格为1099美元。





据悉，三星Galaxy Note 10系列延续了之前S10系列的打孔屏方案，屏幕采用双曲面屏设计，此外该机还采用了超窄下巴边框设计。

三星Galaxy Note10/10+将分别采用6.3英寸和6.8英寸的Dynamic AMOLED显示屏，屏幕比例为19：9，刷新率依然为60Hz。

硬件方面，三星Galaxy Note 10和Note 10+都将采用高通骁龙855 Plus或三星Exynos 9825处理器，前者将使用8 GB RAM，而后者将配备12 GB RAM且将拥有更大容量的电池，预计将达到4300 mAh，而Note 10则将使用一块3500 mAh电池。

Galaxy Note 10系列新机都将出厂预装Android 9 Pie并支持防尘和防水、256 GB和512 GB可扩展内存、无3.5mm耳机插孔设计，由此一来三星Galaxy Note 10系列也将是第一批放弃耳机插孔的Galaxy Note设备。

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