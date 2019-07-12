三星Note 10系列价格曝光 最低配售价超七千

中关村在线消息：三星官方此前已经宣布，将在下个月正式发布Galaxy Note 10系列。目前该系列的参数配置大多都已经被曝光了，唯一还完全不能确定的就是价格了。现在，有人国外知名爆料人放出了该机的欧洲售价。

三星Galaxy Note 10系列将在8月8日发布



消息称，三星Galaxy Note 10系列的欧洲版本将仅提供256GB、512GB、1TB三种存储版本。价格方面，Note 10的起售价为999欧元（约为7700元人民币），而Note 10+的起售价为1149欧元（约为8900元人民币）。



网曝三星Galaxy Note 10起售价为7700元人民币

综合目前的爆料，三星Galaxy Note 10系列将会分别采用6.5/6.8英寸AMOLED屏幕，分辨率为3040*1440；核心将搭载骁龙855处理器，配备最高1TB的存储空间；内置4000mAh以上容量电池；运行最新版One UI系统。



网曝三星Galaxy Note 10起售价为8900元人民币

相机方面分别采用后置三/四摄的方案，三摄的规格分别为1200万像素主摄像头+1200万像素副摄+1600万像素超广角镜头，而四摄的机型将会增加一颗TOF镜头，两者都将支持4K HUD视频录制。

（本文图片来自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星Note 10系列价格曝光 最低配售价超七千http://news.zol.com.cn/721/7217539.html