中关村在线消息：7月19日消息，许多人都想知道特斯拉公司CEO艾隆·马斯克平常开的都是什么车，在最近的采访中马斯克也透露了这一人们想知道的事情。马斯克表示，他通常驾驶的都是Model S Performance，并配备有开发版的FSDA电脑控制。



马斯克最常开哪辆车？还是自家的Model S

马斯克还提到，即便是他去购买，也得不到什么价格上的优惠。他经常购买某些新车型首批生产的汽车，但他也喜欢拥有最新的最高性能版本。不过他还提到，如果是和孩子一起出行的时候，他更多的会选择Model X。

此前马斯克在Twitter上互动时表示，特斯拉目前正在筹划着特斯拉网络(Tesla Network)，这一计划将会让特斯拉汽车作为机器人出租车运营。如果特斯拉的自动驾驶系统完成，那么他们将停售汽车。

马斯克承认了留给特斯拉汽车的时间不多了。因为硬件升级的关系，特斯拉汽车的价格未来很有可能上涨数倍，而这些是普通消费者无法承担的。而对于特斯拉来说，售卖自动驾驶系统显然可以作为一个选项，另外将这些可以自动驾驶的车辆作为出租车来运营也是一个不错的选择。

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