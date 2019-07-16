三星Note 10跑分曝光 单核4495/多核10223

中关村在线消息：三星官方此前已经宣布，将在下个月正式发布Galaxy Note 10系列。目前该系列新机的参数配置大多都已经被曝光了，今日，又有外媒曝光了该机的GeekBench跑分信息。



三星Galaxy Note 10国际版跑分曝光

GeekBench数据显示，这款三星Galaxy Note 10的型号为“SM-N970F”，其搭载了三星自家的Exynos 9825处理器，频率为1.95GHz，并配备8GB内存，内置Android 9操作系统。该机的综合跑分为单核4495分，多核10223分。



三星Note 10+官方宣传海报

根据此前爆料，三星Galaxy Note 10系列将会分别采用6.5/6.8英寸AMOLED屏幕，分辨率为3040*1440；核心将搭载骁龙855处理器，配备最高1TB的存储空间；内置4000mAh以上容量电池；运行最新版One UI系统。



三星Galaxy Note 10渲染图

相机方面分别采用后置三/四摄的方案，三摄的规格分别为1200万像素主摄像头+1200万像素副摄+1600万像素超广角镜头，而四摄的机型将会增加一颗TOF镜头，两者都将支持4K HUD视频录制。

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