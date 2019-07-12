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    Apple Watch存在安全漏洞：可收听他人iPhone

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：7月12日消息，近日《华尔街日报》放出一条消息，他们发现Apple Watch上预装的Walkie-Talkie应用程序存在安全漏洞，用户可以通过这个漏洞在他人没有同意的情况下收听其他人的iPhone对话。

    Apple Watch存在安全漏洞：可收听他人iPhone
    Apple Watch存在安全漏洞：可收听他人iPhone

    Walkie-Talkie主要是向用户提供对讲机功能。目前苹果方面已经正式回应了此事，他们没有透露这一漏洞的性质，但表示在解决问题时暂时禁用了该应用程序。不过，苹果并没有表示他们何时能够完成漏洞的修复。

    此前有网络保安研究员爆料，视像会议软件Zoom无需经过使用者同意，可自动开启Mac用户摄像头，即使解除安装也仍存有风险。据外媒报道，苹果已更新MacOS，修复该漏洞。

    有关漏洞由的Mac上的Zoom程序里的网页服务器引发，该服务器会自动接受请求并开启视像会议，而即使用户移除了该程序，网页服务器还会残留在机内继续接受请求，在用户未有同意下，自动在Mac机上安装Zoom。

    该漏洞通过Zoom的分享会议功能，将恶意链接传送给用户，用户只要开启一次，就会不断被加入无效的会议里。苹果现在已经采取了进一步措施，删除了有关网页服务器，为Mac用户自动更新，用户无需手动更新已可进行修复。

    （本文图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/721/7218011.html report 982 中关村在线消息：7月12日消息，近日《华尔街日报》放出一条消息，他们发现Apple Watch上预装的Walkie-Talkie应用程序存在安全漏洞，用户可以通过这个漏洞在他人没有同意的情况下收听其他人的iPhone对话。Apple Watch存在安全漏洞：可收听他人iPhoneWalkie-Talkie主要是向...
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