Apple Park估值为41.7亿美元 年房产税达4000万

中关村在线消息：据媒体报道，最新统计数据显示苹果新总部Apple Park的目前被估价为41.7亿美元，据悉这座“公园”是也使苹果拥有了世界上最昂贵的公司总部。

报道显示，苹果公司去目前已经成为Apple Park所在地圣克拉拉县最大的房产税纳税人，每年需要支付约4000万美元（约合2.75亿元人民币）房产税。



Apple Park建造耗时8年

据了解，Apple Park是苹果的灵魂领袖史蒂夫·乔布斯生前与苹果首席设计官乔尼·艾维共同设计，总占地面积达280万平方英尺（约合26万平方米）。该建筑耗时8年时间完工，总花费达50亿美元（约合330亿人民币）。



Apple Park使用的大部分能源为清洁能源

Apple Park建筑是“世界上同等规模最环保的项目之一”。苹果会从太阳能和天然气获得70%所需的能源，只有在紧急状况下才会使用输电网。并且得益于那些玻璃面板和窗户，一年大部分时候都无需进行空调。同时该建筑还以绿色空间为主，拥有充裕的空间种植数千棵树木以及设立果园和中心花园。

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