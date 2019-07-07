早报：华为Mate X海报曝光 锤子未发布新机曝光

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

华为Mate X手机国行版的宣传海报已经来了。那么该机距离发售还会远吗？！

华为Mate X 5G手机宣传海报曝光 国行近期发布



华为Mate X 5G国行版线下宣传海报图

早前华为何刚表示，Mate X预计在7月底至8月初开售。西欧市场将在9月底之前开售。现在已经有数码博主在网上曝光了华为Mate X 5G国行版线下宣传海报图。这暗示Mate X 5G手机即将发布。



在宣传海报中，华为Mate X 5G强调了支持5G网络。并对折叠屏设计也做了介绍，用上了，开合随心，自由变幻；浑然天成，轻巧精致等词语修饰。

看完了华为，再来看看iPhone，相比之下iPhone的日子有点不好过。

印度引擎时速 iPhone第一季度印度销量暴跌42%



iPhone印度销量暴跌

据外媒报道，Counterpoint Research数据显示，今年第一季度，iPhone在印度销量暴跌42%，仅卖出约22万部。第二季度伊始，受益于促销和打折，iPhone销量有所反弹，但最后到季度末又再次转跌。



目前，印度是仅次于中国的全球第二大智能手机市场，尽管苹果长期以来一直努力扩大在印度的影响力。但是，预计苹果2019年在印度的销量将达到多年来的最低水平。

全年来看苹果iPhone今年在印度的总销量预计在150-160万部，较去年下滑10-17%。这也是苹果近四五年以来，在印度最差的业绩表现。

除了苹果最近有点不顺心，另一个最近不高兴的还有网易云音乐，被人平白无故造谣，那个气呀。

网易云音乐：遭集中造谣攻击 已报警



网易云音乐声明

网易云音乐今日发布声明称，近期遭集中造谣攻击，所谓“卸载重装网易云音乐得会员”“网易云音乐偷偷删除用户本地文件”“网易云音乐已死”等信息，均属谣言。



网易云音乐在声明中称，已收集了证据，并向公安机关报警，同时将会向相关人员或机构提起诉讼。并称欢迎广大网友反馈线索，经公安机关查实采用的，将提供人民币10万元的奖励。

除了网易云音乐出来发声明外，优酷的声明也来了，不过他直指黑产。

优酷发布声明：收回被黑灰产冒领VIP



优酷发表声明

此前网上流出一条免费领取优酷VIP一年权益的链接，该链接被分享到社交网站后，大量用户涌入领取优酷VIP会员（目前Bug已经修复）。对此优酷发布声明，为保障运营秩序以及正常领用会员的权益，我们第一时间停止该权益活动，并且按照《会员协议》和《用户协议》规则，取消黑灰产恶意领用及转售等违约违规行为所涉权益。



优酷方面表示，我们对黑灰产表示强烈谴责，目前已经向公安机关反映情况。同时对于通过正当途径已领取权益的用户，平台予以保留会员权益，不作取消。

下面一则消息来自微软，Edge浏览器又有消息了。

微软Chromium版Edge浏览器新特性：自动阻止视频播放



微软Chromium版Edge浏览器新特性

微软已推出其新款基于Chromium的Edge浏览器，在Canary频道中的浏览器版本当前正在接收新更新，版本号升级到77.0.211.0。



据悉，此更新为在某些网站上发现的自动播放视频带来了预期的阻止特性。微软正努力添加类似于当前Edge版本的全局和特定网站站点的设置选项。该功能由edge-limit-autoplay flag激活，根据微软“算法限制某些网站自动播放多媒体”。

看微软没有新意，接下来看看锤子的新机也算是补偿了。

锤子坚果R1橙色版曝光 罗永浩：是工程机打样



锤子坚果R1橙色版曝光

数码博主@熊姐晒出了橙色坚果R1真机照。锤子科技CEO罗永浩表示，这应该是坚果R1的工程机打样，通常会打七八种颜色，材质也有多种，橙色最后没量产。如图所示，坚果R1橙色版中框为纯白设计，中间有一条橙线点缀，辨识度极高。



遗憾的是，坚果R1橙色并没有量产，迄今为止坚果R1仅提供了碳黑色、纯白色、孔雀蓝三种配色，这是锤子科技目前推出的最强旗舰。

下面一则消息来自华为。

华为P20/P20 Pro更新EMUI 9.1：尝鲜EROFS文件系统



华为P20/P20 Pro更新EMUI 9.1

据媒体报道，华为正在为P20、P20 Pro推送EMUI 9.1系统。它基于Android 9深度定制，带来了全新的GPU Turbo 3.0系统、EROFS文件系统、AI智能语音助手、2019年7月安全补丁等等。



本次更新最重要的一点是EROFS文件系统。据悉，EROFS全称为Extendable Read-Only File System（可扩展的只读文件系统）。

其主要优点是应用启动速度更快，随机读取性能平均提升20%，最大可至300%。而且它还有节省空间的优势，避免低内存情况下的卡顿。

华为诚意满满，P20最少还能再战一年。下面一则消息来自卢伟冰。

卢伟冰：下半年会带来非常多的惊喜



卢伟冰

一位网友在小米集团副总裁、红米Redmi品牌总经理卢伟冰微博下留言：Redmi下半年是否还有惊喜？卢伟冰回复：当然。



此前卢伟冰在拍摄第一支vlog时就透露Redmi下半年还会给大家带来非常多的惊喜，暗示Redmi新品可能不止一款。

看到这里真想问一句，什么是惊喜。好下面来看看意大利的5G计划

意大利电信公布5G计划 预计2021年覆盖120个城市



意大利5G计划

意大利最大的通信公司意大利电信（TIM）计划在年底前将5G服务扩展到6个意大利城市，以及数十个旅游景点和商业中心。



作为之前垄断的公司，意大利电信上周五公布了其5G移动服务计划。它还与竞争对手沃达丰谈判，希望共享5G基础设施，以低成本在全国扩大服务地区。

TIM已经在罗马、都灵和那不勒斯开始了5G服务，并且正在马特拉和巴里的南部城市进行测试，计划在年底前在米兰、博洛尼亚、维罗纳和佛罗伦萨进行下一步行动。

日本老年人步行送外卖火了 国内网友惊呆



日本老年人步行送外卖火了

近日，Uber CEO达拉·科斯罗萨西接受采访时表示，Uber Eats外送服务在日本大获成功，老年人竟然成了主力军。由于日本劳动力紧张，且人口老龄化严重，老年人也在试图找工作，他们选择步行送外卖。



据了解，日本遍布10个城市的配送网络涉及到1万多家餐厅以及1.5万名配送员。而难题在于日本目前的失业率接近一个世纪以来的季度最低点，如何说服人们来干这份低薪酬的工作呢？最终答案就是那些正在寻找户外锻炼机会的老年人。

不过，这些老年人送外卖都选择步行，这是日本所独有的现象。在其它地区，可能并不适用。

对此，国内网友纷纷评论：等送到了会不会黄花菜都凉了；日本饿死了么外卖？；骑车就很慢，那步行那得多久啊，太慢了，不符合我国国情；这个新闻的意思是你们再不赶紧生，以后80岁还在打工。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

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