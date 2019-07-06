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    传AMD Radeon VII显卡停产：因市场销量

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：张金梁

    中关村在线消息：外媒ReHWolution报道，因为在欧盟市场销量表现一般，因此AMD Radeon VII显卡已经进入到了EOL停产阶段。

    传AMD Radeon VII显卡停产：因市场销量
    传AMD Radeon VII显卡停产：因市场销量

    据了解，Radeon VII是AMD首款使用了7nm工艺的显卡，采用了Vega 20核心架构，规格为3840个流处理器单元，频率从1.5GHz提升到1.8GHz，搭配16GB HBM2显存，带宽达到了1TB/s，容量及带宽是Vega系列的两倍，国内售价5699元，于今年2月7日正式开卖。

    至于销量表现一般的原因，业界表示，它主要是因为受到了同样7nm工艺加持的Navi架构RX 5700系列显卡的影响。

    不过ReHWolution的爆料也遭到了一些Reddit论坛用户的质疑。ReHWolution随后表示，低出货量确实不能代表EOL，但至少有2个他们所采访过的AIB合作伙伴已经表示AMD已经不再向消费级市场提供Radeon VII显卡了。

    （文中图片来自互联网）

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