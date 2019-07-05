传三星Watch Active 2将支持心电图功能

中关村在线消息：据此前消息，三星将会在8月7日的Galaxy新品发布会上同时推出Galaxy Watch 2系列新品。近日有消息称三星将为Galaxy Watch Active 2配备与Apple Watch Series 4类似的心电图功能。



Apple Watch Series 4的心电图功能

据了解，苹果在推出Apple Watch Series 4第一次采用了心电图（ECG）的功能，且该设备还能在用户心律失常时提供警报的功能，对用户的身体健康安全方面有着很大的帮助。消息称，三星也将为自家的Watch设备上搭载心电图（ECG）的功能，并且也会支持定期监测用户的心率，为使用者预知可能会存在的健康风险。



网曝三星Galaxy Watch Active2谍照

另外，三星Galaxy Watch Active 2还将支持与Apple Watch Series 4相同的跌倒检测功能。当手表意识到用户不慎摔倒后没有及时应答的状况，设备将自动拨打提前设置的急救电话并发送通知。



据悉，新款Galaxy Watch的内部代号为Renaissance（文艺复兴），其表盘设计和前代相同，将会推出42mm和46mm两种规格；并内置新版的One UI系统。

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