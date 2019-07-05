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    三星智能手表三星 Galaxy Watch2

    传三星Watch Active 2将支持心电图功能

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：据此前消息，三星将会在8月7日的Galaxy新品发布会上同时推出Galaxy Watch 2系列新品。近日有消息称三星将为Galaxy Watch Active 2配备与Apple Watch Series 4类似的心电图功能。

    传三星Galaxy Watch Active 2将支持心电图功能
    Apple Watch Series 4的心电图功能

    据了解，苹果在推出Apple Watch Series 4第一次采用了心电图（ECG）的功能，且该设备还能在用户心律失常时提供警报的功能，对用户的身体健康安全方面有着很大的帮助。消息称，三星也将为自家的Watch设备上搭载心电图（ECG）的功能，并且也会支持定期监测用户的心率，为使用者预知可能会存在的健康风险。

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    网曝三星Galaxy Watch Active2谍照

    另外，三星Galaxy Watch Active 2还将支持与Apple Watch Series 4相同的跌倒检测功能。当手表意识到用户不慎摔倒后没有及时应答的状况，设备将自动拨打提前设置的急救电话并发送通知。

    据悉，新款Galaxy Watch的内部代号为Renaissance（文艺复兴），其表盘设计和前代相同，将会推出42mm和46mm两种规格；并内置新版的One UI系统。

    （本文图片来自互联网）

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