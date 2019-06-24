中科曙光回应被美国制裁：全面评估事件影响

中关村在线消息：美国商务部日前宣布，将把包括中科曙光、天津海光、成都海光集成电路、成都海光微电子技术、无锡江南计算技术研究所在内的四家中国公司和一家中国研究所，列入其所为的“实体清单”。对此中科曙光做出回应，称已经开始全面评估事件影响。



中科曙光回应被美国制裁

中科曙光公司发布的停牌公告中显示，公司正在核实被列入美国相关部门列入“实体名单”相关内容，公司股票、可转债以及转股自6月24日起停牌。

中科曙光还表示，近日曙光信息产业股份有限公司关注到市场有关于公司被美国商务部工业与安全局纳入“实体名单”的媒体报道，公司正在核实相关内容，全面评估此事件对公司可能产生的影响，做好应对工作，并与各方面积极沟通。

据公开资料显示，中科曙光是中国最重要的高性能计算机和服务器制造商之一。中国大陆219台上榜设备中，63台超算来自中科曙光。

同时被制裁的海光公司也是中科曙光投资的一部分。此料显示，中科曙光是天津海光的第一大股东，占比36%。特别是2016年AMD与天津海光先进技术投资有限公司达成协议，设立合资公司开发X86芯片。两者合资成立了子公司成都海光集成电路和成都海光微电子技术。

中科曙光停牌公告具体内容：

曙光信息产业股份有限公司关于重大事项的停牌公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）关注到市场有关于公司被美国商务部工业与安全局纳入“实体名单”的媒体报道，公司正在核实相关内容，全面评估此事件对公司可能产生的影响，做好应对工作，并与各方面积极沟通。

为保证公平信息披露，维护投资者利益，依据《股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票中科曙光（证券代码：603019）、可转债曙光转债（债券代码：113517）及曙光转股（转股代码：191517）自2019年6月24日开市起停牌，最迟于2019年7月1日复牌。停牌期间，公司将根据后续进展情况积极履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2019年6月24日

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