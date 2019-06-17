晚报：韩国开始研发6G技术 vivo X30或搭载骁龙710

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

任正非：华为不恨美国 发力AI 2021年重焕生机





今日下午两点，华为创始人兼CEO任正非在深圳与数字时代三大思想家的中两位，《福布斯》著名撰稿人乔治·吉尔德和美国《连线》杂志专栏作家尼古拉斯·尼葛洛庞帝展开交流和谈话。

任正非在谈话中再次提及了美国打击华为的问题，并做出了回应。同时对于美国制裁所带来的影响，任正非也首次在公众面前提及，不过他本人并不担心。

对于华为未来战略，任正非强调将会投入1000亿美元对网络架构进行重构，以达到欧洲的G7PR的标准，并百分百保证没有后门。

谈话最后，任正非依旧对美国保持开放态度，并表示“我们不恨美国”。（点击详情）

Z点评：面对目前的状况，华为已经做好了准备！

韩国电信运营商开发6G技术：联手诺基亚爱立信





近日，韩国最大的移动运营商SK电信公司已经与诺基亚和爱立信签署了研发合作谅解备忘录。这个联合研究项目的技术包括超可靠、低延迟无线网络和多输入多输出天线技术。此外，他们还将研究如何将人工智能应用于独立的5G网络。最为重要的是，三方将共同合作研发6G技术。



Z点评：5G商用化还未正式落地，6G已经开始筹备。

英伟达宣布与ARM合作：共同研发超级计算机





英伟达公司本周一时表示，该公司芯片将与英国芯片设计公司Arm Holdings的处理器兼容，并用于生产超级计算机，这将进一步推动英伟达进入气候变化预测和核武器建模系统。在与Arm合作开发超级计算机之前，英伟达以68亿美元收购了以色列公司Mellanox Technologies。

Z点评：英伟达无论是资金还是人才投入上，都可以看得出对于超级计算机的重视。

vivo X30疑似搭载骁龙710 商标已注册





vivo已向世界产权组织提交了X30和Y19的商标申请。这两个商标表明vivo公司计划扩大X和Y系列智能手机阵容。也就是说下一代X系列很有可能就是vivo X30。配置方面，vivo X30采用6.39英寸Super AMOLED屏幕，搭载骁龙710处理器。后置为4800万像素+1300万像素+500万像素三摄，前置1600万像素的弹出式摄像头。



Z点评：vivo X系列新机即将到来，有什么新技术是关键。

富士康公司发布声明：否认“撤离大陆”消息





近日有关富士康即将撤离大陆的消息甚嚣尘上。就在今天，富士康公司正式发布声明，澄清了近期的一些不实传闻。富士康表示，目前富士康大陆各园区生产经营有序进行，并没有出现撤资的状况发生。

Z点评： 无论是在大陆还是在美国，郭老板最近的日子都不太好过。

华为申请全新专利：首款双折叠手机曝光





近日，LetsGoDigital查询到了华为去年夏天提交给WIPO（世界知识产权组织）并在5月31日公开的一项专利，内容是双折叠形态的手机，包括Model A、Model B和Model C三套方案。华为目前并未公开这项专利是否会被做成手机，但后续如果出现双折叠手机，还是非常值得期待。



豆瓣回应所谓“关站”传闻：不实消息





近日互联网上出现了众多有关豆瓣关站的传闻。随后，豆瓣方面对这一消息进行了回应，表示目前出现的这些均为不实消息。就在今天，豆瓣这一词汇一度登上新浪微博的热搜。长期以来豆瓣以书影音的评分功能为主，并生发出兴趣小组等相关功能，深受广大用户的喜爱。

Z点评：老牌社区已经不多了，希望豆瓣一切都好。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）

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