中关村在线消息：今日下午两点，华为创始人兼CEO任正非在深圳与数字时代三大思想家的中两位，《福布斯》著名撰稿人乔治·吉尔德和美国《连线》杂志专栏作家尼古拉斯·尼葛洛庞帝展开交流和谈话。



任正非：华为不恨美国 发力AI 2021年重焕生机

任正非在谈话中再次提及了美国打击华为的问题，并做出了回应。同时对于美国制裁所带来的影响，任正非也首次在公众面前提及，不过他本人并不担心。

对于华为未来战略，任正非强调将会投入1000亿美元对网络架构进行重构，以达到欧洲的G7PR的标准，并百分百保证没有后门。

谈话最后，任正非依旧对美国保持开放态度，并表示“我们不恨美国”。

01 任正非：信息社会各国不可能孤立发展

对于合作发展上所面的问题，任正非直言：“社会一定是合作共赢的，每个国家孤立起来发展，在信息社会是不可能的”。国际一定是走向开放合作，只有开放合作，才能赶上人类文明的需求，才能以更低的成本使更多人享受到新技术带来的福祉。

任正非认为，人类社会还是要走向一种共同的合作发展，才是一条真正的道路。

02 任正非：没想到美国打击华为的决心如此之大

面对美国对于华为的封禁问题，任正非也首次表达了自家的看法，称“没有想到美国打击我们华为的战略决心如此之大、如此之坚定不移。同时我们也没有想到，美国在战略打击我们的面如此之广泛，不仅是打击零部件供应，还禁止我们参加很多国际组织，不能跟大学加强合作，不能去使用美国成分的任何东西，甚至不能跟有美国成分的网络连接”。

不过任正非表示，跟华为合作的美国企业是非常好的，“我们过去的30年的发展，没有离开世界上所有先进发达的公司对我们的支持与帮助，所以我们现在受到一些挫折不是发自他们的本心，而是发自一些政治家对事物认识的不同看法”。

因此任正非认为，这些东西是阻挠不了华为前进的步伐。

03 任正非：华为销售收入将会下降300亿美元 2021年重焕生机

美国对于华为的限制是全方位的，这将产生多大影响的问题。任正非也首次做了回应，称未来两年华为营收估计会下降300亿美元，今年和明年的销售收入都会在1000亿美元左右。

“因为这两年我们要进行很多版本的切换，这么多版本要切换是需要一个时间，而且需要一个磨合，需要有一个时间的检验。当我们走完这一步以后，我们已经变得更坚强了”，任正非预计，华为2021年可以重新焕发出勃勃生机，重新为人类社会提供服务。

对于美国封杀下部分公司的断供，任正非表示，每个公司都是富于道德良心的，他们这些公司是非常好的。因为华为过去的30年的发展，没有离开世界上所有先进发达的公司对的支持与帮助，所以华为现在受到一些挫折不是发自他们的本心，而是发自一些政治家对事物认识的不同看法。

不过任正非依旧强调：“我们认为这些东西是阻挠不了我们前进的步伐的。我们是打不死的鸟。”

04 任正非：华为不会拆分

华为日前出售了海底光缆业务部分股权，对此外界有过分解读，对此任正非表示，华为出售海底光缆业务是很早之前就想卖掉的，这部分业务此前就出售了一部分，出售不是因为受到打击，是因为和主营业务相关性不大。



同时任正非强调：华为未来不会拆分，也不会大规模裁员，但是业务整合一直在进行。

05 任正非：未来五年投入1000亿美元对网络架构进行重构

对于华为未来战略，任正非首次强调将会投入1000亿美元对网络架构进行重构。“未来五年，华为将投入1000亿美元，对网络架构进行重构，从而使它变得更简单、更快捷、更安全、更可信，至少要达到欧洲的GDPR的标准”，任正非说。

这次任正非指出，“即使华为的财务受到一定的打击，对科研的投入也不会减少，基本上也接近这个数字”。同时任正非还谦虚的表示，华为在社会发明上，对人类的贡献还很小。“我们现在对外部的300个大学、900多个科研机构给予了支持，我们也力图将来在理论创新上能不能做一些贡献”，任正非说。

在谈到“美国大学和华为停止合作”这个问题时，任正非表示，其实美国还有很多大学也在跟华为合作，只是一两所大学可能有点看法，是可以理解的，这是个短期间的行为，是因为他们不了解我们。“但我们并不因为受到一定的打击我们就萎缩了，我们就放弃了，我们继续努力，美国大学不跟我们合作，还有很多大学跟我们合作。”

06 任正非：华为百分之百没有后门

对于网络安全， 任正非表示，华为公司已经担负为30亿人口进行连接。30年在170个国家证明，华为的网络是安全的，没有怎么瘫痪过，这个网络是安全的。

任正非还郑重表示：“我们公司有没有后门呢？百分之百是没有后门的，我们愿意跟全世界的国家签订无后门的协定”。

不过任正非认为，安全与不安全是相对的。云社会越来越复杂，入口越来越多，越来越容易失误，越来越容易出差错。他强调，“应该就错误追究错误，就错误解决错误，就错误处分错误，不能无缘无故地就对一个公司随便打击，法治国家一定要遵循以法律为基准，未经审判怎么就判决了呢？”

07 任正非:：华为会与美国公司合作持开放态度 不恨美国

对于美国当前措施以及政府行为任正非则表示：“我们认为这些措施不会阻止华为，我们已经做好了准备。在未来两年，我们会更加坚强，我们会更加坚定与美国公司的合作，我们保持开放的态度。”任正非表示。

任正非在采访最后再次重申：美国作为世界上最强大的国家，好多东西是华为要学习的。在少量问题的挫折上，也不能恨美国。“美国是很漫长的历史，这个小小段段出了差错，我们就记恨一辈子，那我们只有落后。我们只有向他学习，才永远会作为一个行业的领导者存在”，任正非说。

08 任正非：未来二三十年社会最大推动力量是人工智能

任正非除了回答美国问题之外，也对其他科技趋势发表了自己的看法。任正非认为，未来社会二三十年最伟大的推动力量将是人工智能。

“未来社会将越来越复杂，单体个人智力不能驾驭，有些确定性的工作会被人工智能来替代，人工智能会为人类创造巨大财富。我们要宽容创新不要吹毛求疵，才能迎来未来伟大社会”，任正非说。

09 任正非：华为专利不会武器化

任正非在谈到知识产权话题时表示，华为的知识产权不会武器化，但是相互之间的交互许可是必要的。

任正非说：“世界上很多公司每年给华为付很多专利费，因为有保密协议，我们不能公开，也有很多企业华为没有去要钱，是因为太忙了，闲下来的时间去要一些，但是不一定像高通这么多”。

写在最后

5月份，美国发布禁令以来，华为创始人兼CEO任正非已经接受了国内外多家媒体的采访，从公开表达的信息看，在面对美国全方位打击时，华为总体向好，并且依旧保持开放态度。

这一次，任正非在跟美国数字时代两大思想家对话中，也依旧是表现出一颗平常心来对待没看不出内心波澜。甚至是直言未来两年华为营收将会减少300亿美元。但是华为依旧不怕，同时在研发上也是不敢有一点懈怠。

这背后除了有先进技术支撑之外，更是华为内部冷静应对危机，积极解决问题的重要体现。

（文中图片来自新浪科技）

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