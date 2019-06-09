外媒：华为在全球多地注册“hongmeng”商标

中关村在线消息：近日，据外媒huaweicentral消息，华为已经在全球多地的知识产权组织中提交了“HongMeng”商标申请，目前该消息未得到华为官方确认。





外媒huaweicentral表示，早在去年8月，华为就已经在中国国家知识产权局商标局注册了鸿蒙商标，目前该商标已于2019年5月14日获批。

此外，huaweicentral还报道称：“华为已经在全球多地的知识产权组织中提交了“HongMeng”商标申请”，注册国家及区域有：加拿大、墨西哥、西班牙、韩国、澳大利亚、新西兰、秘鲁、土耳其、菲律宾以及其他一些欧洲国家。





huaweicentral表示，华为在上述国家及地区中提交的相关名称的商标已被归类为一系列子类别，包括“操作系统”，与在中国提请的商标申请类似。

此外，注册信息显示该“操作系统”支持各种平台，包括笔记本电脑，智能手机，平板电脑，SmartWatches，可穿戴设备以及物联网等。

值得注意的是，除了上述国家及区域外，尚未在其他国家发现鸿蒙商标。

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