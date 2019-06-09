早报：库克回应封杀担忧 高铁WiFi将融迎G技术

科技行业新鲜趣事早知道，这里是今日份的《科技早报》。

库克回应“封杀苹果说”：不会发生

近日，有外媒担忧，由于中美贸易摩擦，苹果或将在中国被封杀。对此，苹果公司CEO库克在接受媒体采访时回应此类担忧称：中方没有针对过苹果公司，预计此类事件也不会发生。





库克表示，苹果在中国开展业务时间很久，双方一直保持互相尊重，并保持着非常良好的合作，预期此类事件不会发生。

此外，他还表示，苹果手机产自世界各地，如果对苹果手机加征关税，被损害最深的将会是美国。

中国铁路：年底前完成测试 高铁WiFi将加入5G技术

昨日，中国铁路官方微博宣布，高铁WiFi将融合5G技术，预计将于年底前完成测试。





从技术储备方面来看，目前高铁WiFi系统车载设备己具备无缝切换至5G网络的技术条件。中国铁路动车组WiFi系统唯一的建设和运营主体，国铁吉讯已经与运营商初步拟定WiFi系统与5G融合的技术方案。

此外，国铁吉讯还将与华为、中兴等5G设备商开展密切合作，联合开发与高铁WiFi设备高度融合的车载5G设备。

据铁路官方表示，测试工作计划于2019年底完成。



三星平板遭曝光：骁龙855处理器

近日，三星一款名为TABLET (SM-T865) 的平板设备跑分现身GeekBench。





据GeekBench上的数据来看，该设备单核3506分，多核9788分。据消息称，这款平板设备搭载了骁龙855处理器，配有6GB内存。

据资料显示，骁龙855最高主频高达2.84Ghz，最低主频为1.8Ghz，官方宣称性能提升45%。

目前，在售的三星平板设备Tab S4搭载了骁龙835处理器，内存为4GB。配有一款2K Super Amoled的屏幕，售价为4888元。

按照三星此前的平板电脑推测，搭载骁龙855+6GB内存的新款平板首发售价应该不会便宜。

诺基亚新机发布：3.1 A和3.1 C

近日，诺基亚HMD发布了两款新手机，分别为诺基亚3.1 A以及诺基亚3.1 C，定位入门级。



诺基亚3.1 A

据了解，这两款新机搭载了高通骁龙429，屏幕方面为5.45英寸的IPS屏幕，摄像头为后置800万像素+前置500万像素，存储空间为32GB，系统方面则是Android 9 Pie系统。



诺基亚3.1 C

HMD Global表示，新机将于下周登陆AT＆T和Cricket Wireless两家运营商，其中诺基亚3.1 A将于6月10日登陆AT＆T，而诺基亚3.1 C将于6月14日登陆Cricket Wireless。

据悉，此次发布的两款新机是2018年发布的诺基亚3.1的衍生版，拥有新的外观配色以及运营商兼容性，配置方面也有所改动。

售价1888元 苹果Beats Powerbeats Pro黑色版开启预定

今年4月初，苹果推出了无线耳机Powerbeats Pro，现该耳机黑色版本在苹果官网和Beats官网已经同步开启预售，售价1888元。





据官网信息显示，该耳机支持24期免息，每期79元，下单后预计发货日期为2-4个工作日。用户可以通过苹果官网、Beats官网和京东等渠道购买到黑色版本。

目前仅有黑色版本可以购买，象牙白、丛林绿和海军蓝三种颜色版本将于今年夏季推出。

功能方面，Powerbeats Pro与新AirPods属于同一生产线上的产品，使用了同样的H1芯片，可以支持“Hey Siri”激活语音助手Siri，并且内置语音加速感应器和多个麦克风辅助。

苹果表示，Powerbeats Pro无线耳机主要是为专业运动人员设计，带有耳挂。即便是在高强度的运动下，也不会轻易松动脱落，同时还配备了更强的抗汗防水功能。续航方面，官方表示可达到9小时。

40城率先 首批5G网络覆盖城市名单公布

近日，中国移动与中国联通公布了首批5G网络覆盖城市。

据了解，两大运营商将覆盖至少40个城市，并在部分城市推出5G服务。









据目前的公布显示，首批支持5G网络的城市有：北京、天津、上海、重庆等4个直辖市，合肥、福州、兰州、广州、南宁、贵阳、海口、石家庄、郑州、哈尔滨、武汉、长沙、长春、南京、南昌、沈阳、呼和浩特、银川、西宁、济南、太原、西安、成都、拉萨、乌鲁木齐、昆明、杭州等27个省会城市，大连、青岛、宁波、厦门、深圳等5个计划单列市以及雄安、张家口、苏州、温州等城市。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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