CES Aisa2019亮点全在这：汽车和5G唱主角

中关村在线消息：第五届亚洲消费电子展（CES Asia2019）即将于2019年6月11-13日在中国上海新国际博览中心（SNIEC）举行。在展前发布会上，作为主办方的美国消费技术协会对CES Asia2019做了详细的介绍。



CES Aisa2019亮点全在这

数说CES ASIA2019：65000平米展示面积，5玩命观众，30场演讲

美国消费技术协会国际销售副总裁布莱恩·文对今年CES Asia2019的展馆变化，参观人数等数据方面做了简短介绍。

布莱恩·文表示，在展厅面积方面，总展厅面积今年将达到65000平方米，这个是与去年的统计数据相比增长了22%。

厂商方面：则是吸引了来自超过17个国家和地区的展商参与，展示20个重要的产品品类。在所有展商当中，25%的展商是来自非大中华地区。“我们预计今年也将有56家来自北京地区的展商参与，包括百度IDG、地平线、搜狗”，布莱恩·文说道。

CES Asia不仅仅是技术方面的重要展会，我们也是在思维领袖、思维领导力方面的展会。在今年CES Asia也将设置30个以上的会议主题，以及主旨演讲环节。

在参会者方面，今年预计将有来自超过75个国家和地区的，约有5万名参与者参与，以及包括全球32个国家超过1200名的媒体记者参与。同时创新初创园区预计将吸引超过115个初创企业来参展。

CES Asia2019在展会安排上将着重体现五个重要战略主题：汽车技术、人工智能、5G、音视频领域以及初创领域。

针对汽车技术：今年设置了两个独立展厅，此外还有户外展示领域。与亚洲其他的展会相比，CES Asia吸引了更多的OEM和整车厂参与。“我们预计现场将展示包括概念车、智能网联汽车、自动驾驶技术、全电动技术等内容”，布莱恩·文说。

针对人工智能(AI)领域：AI技术现在有实现重大的发展，它是有广泛的应用，比如说在零售行业、内容行业以及在医疗健康行业。与去年的展厅面积相比，今年的AI展厅面积增长了25%。

针对5G技术：5G技术也将赋能智能家居、商业以及自动驾驶车辆发展。CES Asia参展商也将为我们展示5G行业如何变革其他的行业，比如说车辆行业、电信行业、医疗卫生行业等。

针对音视频领域：今年将吸引拥有许多中国顶级电视制造商参与，包括海尔、海信和创维。

针对初创领域：专门设置了一个展厅，在初创展厅创新园区，也将有来自7个国家和地区的115名展商的参与，比如孵化项目的展商，例如长江商学院等。

“许多企业参与CES Asia，致力于在这里推广他们的产品，提高他们的品牌形象，同时建立合作伙伴关系”，布莱恩·文总结表示。

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