因受指控影响 内马尔或丢掉《FIFA20》封面位置

中关村在线消息：据悉，EA已经确定将在6月8日的EA Play直播会上正式公布新作《FIFA20》，但对粉丝来说，游戏公布前最感兴趣的，恐怕还是今年的封面由哪位球星来担当这件事了。



图片说明因受指控影响 内马尔或丢掉《FIFA20》封面位置

从EA的宣传以及疑似Gamestop泄露的页面来看，此次《FIFA20》的封面按计划应该是巴黎圣日耳曼足球俱乐部的巴西球星内马尔。

但是熟悉足坛的球迷们应该都知道了，这名年轻的超级巨星近日遭受指控，称其5月在巴黎一家酒店内对女子实施性侵。

虽然内马尔立即做出回应大呼“冤枉”，但依旧不能抵消该指控，即将面临一系列调查。

去年的封面球星C罗在曝出逃税等负面信息后EA也是光速进行了撤换，将《FIFA19》封面替换为内马尔、迪巴拉和德布劳内。

EA作为游戏世界巨头，一向十分注重自己旗下IP的影响力，如今内马尔性侵案闹得如此沸沸扬扬，按照EA的秉性，不排除直接剥夺其《FIFA20》封面地位的可能。

（文中图片来自互联网）

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