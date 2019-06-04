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    因受指控影响 内马尔或丢掉《FIFA20》封面位置

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：据悉，EA已经确定将在6月8日的EA Play直播会上正式公布新作《FIFA20》，但对粉丝来说，游戏公布前最感兴趣的，恐怕还是今年的封面由哪位球星来担当这件事了。

    因受指控影响 内马尔或丢掉《FIFA20》封面位置
    图片说明因受指控影响 内马尔或丢掉《FIFA20》封面位置

    从EA的宣传以及疑似Gamestop泄露的页面来看，此次《FIFA20》的封面按计划应该是巴黎圣日耳曼足球俱乐部的巴西球星内马尔。

    但是熟悉足坛的球迷们应该都知道了，这名年轻的超级巨星近日遭受指控，称其5月在巴黎一家酒店内对女子实施性侵。

    虽然内马尔立即做出回应大呼“冤枉”，但依旧不能抵消该指控，即将面临一系列调查。

    去年的封面球星C罗在曝出逃税等负面信息后EA也是光速进行了撤换，将《FIFA19》封面替换为内马尔、迪巴拉和德布劳内。

    EA作为游戏世界巨头，一向十分注重自己旗下IP的影响力，如今内马尔性侵案闹得如此沸沸扬扬，按照EA的秉性，不排除直接剥夺其《FIFA20》封面地位的可能。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：因受指控影响 内马尔或丢掉《FIFA20》封面位置http://news.zol.com.cn/718/7185601.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/718/7185601.html report 784 中关村在线消息：据悉，EA已经确定将在6月8日的EA Play直播会上正式公布新作《FIFA20》，但对粉丝来说，游戏公布前最感兴趣的，恐怕还是今年的封面由哪位球星来担当这件事了。图片说明因受指控影响 内马尔或丢掉《FIFA20》封面位置从EA的宣传以及疑似Gamestop泄露的页面...
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