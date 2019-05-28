Redmi K20系列正式发布：1999元起 现货充足

中关村在线消息：今日红米Redmi在北京召开发布会，正式推出了旗下首款旗舰机型Redmi K20以及K20 Pro。其中红米K20售价1999元起，K20 Pro售价2499元起。红米Redmi 品牌总经理卢伟冰现场保证，手机备货充足。



Redmi K20系列正式发

01 外观设计方面



Redmi K20以及K20 Pro采用了3D四曲面玻璃机身设计

Redmi K20以及K20 Pro在外观方面设计方面，采用了中部金属中框+后盖全玻璃覆盖的3D四曲面玻璃机身设计。同时在后盖上三颗摄像头位于机身中间纵向排列，配合标志性的“全息天使眼”设计。



3D四曲面玻璃机身设计配色丰富

Redmi K20以及K20 Pro的正面为极简全面屏设计。其中Redmi K20 Pro拥有91.9%的屏占比，2.1mm上边框，1.85mm左右边框，3.8mm下边框，整机重191g。

发布会现场，卢伟冰表示，Redmi K20有火焰红、冰川蓝等配色。至于Redmi K20 Pro则增加碳纤黑这一配色，其采用黑色采用独特的凯夫拉渐变纹理，充满速度与力量感。

02 核心硬件配置







Redmi K20 Pro极窄边框

硬件配置方面，Redmi K20 Pro将搭载高通骁龙855处理器，安兔兔跑分高达388,803分，卢伟冰表示，这可能是性能最好的骁龙855旗舰手机。



Redmi K20 Pro搭载6.39英寸AMOLED全面屏。并且搭载纯硬件DC调光，这种方法不只是用软件驱动的，它需要厂商将自己的算法集成在屏幕驱动芯片中，让系统底层传输给OLED面板的数据不减少，灰阶、色彩位数都保持原样。



前置升降式摄像头

Redmi K20 Pro采用的是第7代屏下指纹技术，并提供三种指纹解锁方式。官方称K20 Pro采用“第七代屏幕指纹”，相比之前指纹感光面积提高100%，手指检测面积提高15%，信号动态范围提升33%，信噪比提升40%。

摄像头方面：后置三摄分别为一个8MP的长焦镜头，镜头参数为：1/4"型传感器，1.12um，5P镜头，f/2.4光圈；一个48MP广角镜头，使用了索尼IMX586，镜头参数为：1/2"型传感器，1.6um四合一大像素，6P镜头，f/1.75光圈；一个13MP超广角镜头，镜头参数为：1/3"型传感器，1.12um，5P镜头，f/2.4光圈，124.8度超广角。支持多重曝光HDR，AI智能测光，AI防抖自动校准。



Redmi K20 Pro屏幕参数

前置方面，Redmi K20 Pro使用了2000万弹出相机；全能美艳，大广角全景合影。采用弹出式前置相机，其使用寿命达30万次。

其他方面，Redmi K20 Pro搭载4000毫安电池，支持27W快充。还支持Game Turbo 2.0，包括：游戏性能优化2.0、游戏触控模式2.0、游戏显示增强2.0、耳机/外放音质优化、游戏内通话优化、Wi-Fi/4G网络优化。



Redmi K20配置信息

至于Redmi K20，则是搭载骁龙730处理器，支持15W快充。其余方面跟Redmi K20 Pro硬件完全一致。官方介绍：该处理采用8纳米 LPP制程生产，由全新的八核Kryo 470内核组成，具体类似于2*Cortex-A76+6*Cortex-A55的大小核组成，主频分别为2.2GHz和1.8GHz，对比上代骁龙710有35%的性能提升。

03 售价以及上市信息



红米K20 Pro价格信息

红米K20 Pro价格：6GB+64GB版售价2499元，6GB+128GB版售价2599元，8GB+128GB版售价2799元，8GB+256GB版售价2999元。





红米K20售价信息

红米K20售价：6GB+64GB版售价1999元，6GB+128GB版售价2099元。

红米K20 Pro 6月1日上午10点首卖，K20 6月6日上午10点首卖。

04 卢伟冰：极致性价比

在Redmi K20发布会上，小米集团副总裁、红米Redmi 品牌总经理卢伟表示：极致性价比不等于低价，旗舰也不应该是高高在上的价格，Redmi就是要让旗舰触手可及。Redmi不做乞丐版，只做真旗舰。

对于Redmi战略和目标，卢伟冰表示，Redmi战略和目标包括：一、坚持“极致性价比”；二、坚持高品质；三、加快国际化；四、布局手机中高端产品；五、着眼5G，拓展多品类，布局AloT，打造Redmi生态圈。

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