早报：南京市约谈滴滴美团 清退不合格驾驶员

【科技早餐】

南京市政府约谈滴滴美团：清退不合格驾驶员



日前，南京市政府率市交通运输、公安、物价、工商等职能部门对滴滴、美团两家网约车平台公司进行了约谈，要求两家平台公司要按照规定及时清退平台上所有不具备合法营运资质的车辆和不具备从业资格的驾驶员；要限期将营运数据完整、实时接入政府监管平台；要公平竞争，不得扰乱正常市场秩序。

Zol点评：对于大多数人来说，防微杜渐总好过事后找补。



南京市政府约谈滴滴美团：清退不合格驾驶员（图片来自于sohu.com）

【行业热闻】

●滴滴宣布全国下线顺风车：顺丰车总经理被免职

滴滴昨日公布乐清顺风车乘客遇害一事自查进展，自8月27日零时起，在全国范围内下线顺风车业务，内部重新评估业务模式及产品逻辑；同时免去黄洁莉的顺风车事业部总经理职务，免去黄金红的客服副总裁职务。

●因酒店被定错到希腊 马蜂窝道歉并赔偿8万打车费

近日，@二村不停 在马蜂窝旅游网上预订海参崴巴巴多斯旅馆的过程中，遭遇了酒店订单错误、客服处理不当等情状。今天下午，马蜂窝官方发表声明，承认错误，并向@二村不停 诚恳道歉。并表示赔偿用户“从海参崴到希腊的打车费用”（约8万元人民币）。

●苹果网站出现安全漏洞 7200多万PIN码被曝光

据外媒报道，新闻聚合网站BuzzFeed发布的一份最新报告称，苹果网站和手机保险公司Asurion网站的安全漏洞曝光了7200多万个iPhone用户的PIN码。苹果网站的漏洞曝光了无线运营商T-Mobile用户的iPhone PIN码，而Asurion网站的安全漏洞则曝光了AT&T用户的iPhone PIN码。

●俞敏洪谈中兴境况：自己的股票估计拿不回来了

在8月25日的2018年亚布力夏季峰会上，新东方教育科技集团董事长兼首席执行官俞敏洪在演讲中”开炮“，表示有些企业不争气，并自称，自己买了中兴的股票，估计一分钱都拿不回来了。俞敏洪认为，和华为的几百亿研发投入相比，自称高科技企业的中兴研发投入明显不足。他认为从拼多多到腾讯、阿里，中国的互联网公司都只是做国内生意，都有利用人们的低级趣味赚钱。

●bilibili已经被解封：各大应用商店重新上架

经历了为期一个月的下架，哔哩哔哩(B站)日前重新在各大应用商店上架。之前国家多部门约谈哔哩哔哩，B站国内的应用商店遭到下架，下架时间从7月26日至8月25日。B站被下架的原因是国家网信办、工信部、文化和旅游部、广电总局、全国“扫黄打非”办公室等多部门，开展网络短视频行业集中整治，依法处置一批违法违规网络短视频平台。部分网站或应用被关停下架整改。

●SpaceX已安装航员进出臂：载人飞行不远了

据国外媒体报道，SpaceX在佛罗里达州肯尼迪航天中心的39A发射台上安装了一条宇航员进出臂（Crew access arm），这条进出臂是为NASA宇航员登上“龙飞船”而准备的。SpaceX公司计划最早在2019年4月进行首次载人飞行。

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