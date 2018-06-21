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    再见魅族MX！黄章表示用X代替MX系列

      [  中关村在线 原创  ]   作者：刘彦

    魅族创始人黄章最近在论坛非常活跃，最近除了曝光新旗舰魅族16外，今天又曝光了搭载骁龙710的中端机型，魅族X8。并且黄章还表示X系列是用来代替MX系列的，可能今后魅族再也没有MX系列了，并且梦想系列以后就是魅族的最高端系列。

    再见魅族MX！今后MX系列再无更新
    魅族16

    再见魅族MX！黄章表示用X代替MX系列
    黄章在论坛回复网友

    MX是魅族的中高端系列手机，也是大多数煤油开始最开始接触魅族时候的系列，从2012发布的MX双核智能手机到2016年发布的MX6之后，魅族的MX系列再无更新。

    再见魅族MX！今后MX系列再无更新
    MX6

    魅族MX黑色圆点按键、MX2的小白圈呼吸灯、黄章亲手打磨的MX3、MX4的超窄边框等等，MX一直是魅族的代表作品，毕竟当年每款MX系列都有鲜明的特色，有些设计在现在看来也不过时。不过一切都终结在了MX6，至于这次的中端手机X8到底怎么样，还得看8月的发布会了。

    再见魅族MX！今后MX系列再无更新
    MX系列

    魅族X8搭载高通骁龙710处理器，基于10nm工艺制程，主频可达2.2GHz，GPU采用Adreno 616，整体性能比去年的神U骁龙660好一些，安兔兔跑分在17W左右，估计今年下半年和明年又会被各大厂商打磨一遍了。

    再见魅族MX！今后MX系列再无更新
    高通骁龙处理器

    黄章最近在论坛曝光的力度还是挺大的，魅族16会有骁龙845和710双版本，采用非刘海全面屏类似三星S8，并且会配备屏下指纹，内存最高8GB，同时还会发布一款X8的中端手机。你期待这次的魅族发布会吗？

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/691/6918602.html report 1005 魅族创始人黄章最近在论坛非常活跃，最近除了曝光新旗舰魅族16外，今天又曝光了搭载骁龙710的中端机型，魅族X8。并且黄章还表示X系列是用来代替MX系列的，可能今后魅族再也没有MX系列了，并且梦想系列以后就是魅族的最高端系列。魅族16黄章在论坛回复网友MX是魅族的中高...
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