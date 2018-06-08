还在玩骁龙845？别人的骁龙1000都来了

最近刚刚爆出“骁龙850”的消息，骁龙850可以看成是845的高频小改款，主要用在笔记本上。还没过多久，Winfuture.de又放出消息称，高通正在研发一款可能叫“骁龙1000”的处理器，依旧用于Windows ARM系统专属处理器。



Windows ARM系统

据悉，这款“骁龙1000”可能在今年年底或明年年初上市。骁龙1000的架构将采用Cortex A76大核+A55小核的方案，并由台积电进行代工生产。并且这款处理器功耗最高可达12W。至于该处理器会不会采用7nm制成还未可知。



骁龙1000

就在2017年，Win10 on ARM就曾推出过基于骁龙835处理器的笔记本，由于功耗和性能的限制，Win32 exe运行效率比较低，还不完美。而高通对于这块儿新市场非常感兴趣，ARM也发布了新公版架构Cortex A76+Mali G76，将会提升性能用来适配Win10，今后买便携笔记本可能会多一种选择，对于消费者来说确实是一件好事。



Win10 on ARM

据外媒报道，华硕笔记本可能会首先跟进推出搭载“骁龙1000”处理器的笔记本电脑，至于最终产品型号还不确定，不过最快可能年底就会发布，非常值得期待。ARM架构的处理器能否在PC市场打开新的大门，就看这次高通处理器是否给力了。大家如果购买便携笔记本，会考虑“骁龙1000“处理器的笔记本吗？





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