阿里为何在饿了么下了高达95亿美元的订单？

阿里巴巴收购饿了么的传闻传了2个月，终于在今天上午落定。阿里巴巴与饿了么都发了内部公开信，阿里巴巴CEO张勇和饿了么CEO张旭豪都提到了新零售的布局以及配送网络的搭建，双方理念上的一致显然帮助他们走到了一起。

阿里巴巴为何肯拿出95亿美金的高价？从张勇的内部公开信可以窥探出这三点信息，耐人寻味。



阿里与饿了么合并传闻成真（图片来自于sina）

饿了么+口碑=到家+到店

“饿了么领先的外卖服务将与口碑的到店服务一起，为阿里生态拓展全新的本地生活服务领域，完成从新零售走向新消费的重要一步。”——张勇

阿里口碑主要目标是吸引用户到店消费，而饿了么则是推动以外卖为主的到家消费。

对于口碑来说，目前更多是偏向B端的服务，通过大数据帮助商家经营流量。根据阿里公布的数据，口碑每天的交易笔数已达3000万笔、商家将近250万、用户突破2亿。口碑在支付宝首页的流量超4000万，每天能给商铺导流1700-1800万。

不过口碑拥有的数据基本都源自电商和支付宝，想用在餐饮业其实并不精准。而反观饿了么，所有订单直接相关，用户数据精度颇高。因此如果想拥有一个更精准的用户画像，引入饿了么的数据将是一劳永逸之举。

据悉，从前年开始，饿了么和口碑已经逐步打通了商户和用户体系，协同操作基本顺畅。如今阿里全资收购饿了么之后，双方将可以进一步融合，真正实现“到家+到店”线上线下协同的“集团式作战”效应。





饿了么被收购后张旭豪接受采访（图片来自于weibo）

阿里+饿了么，本地即时配送拥有极大想象空间



“我们可以清晰地看到，依托外卖服务所形成的庞大立体的本地即时配送网络，将成为广大新零售场景下必需的商业基础设施。”——张勇

外卖本质上来说竞争就在两个方向：在前台，促成用户和商家交易，归根结底拼的是导流；在后台，促成订单和外卖调度，归根结底拼的是配送效率。

目前看来，前台端的导流已经接近天花板，目前市场格局基本稳定，无论是阿里系的饿了么+百度外卖，还是腾讯系的美团，基本上都获得了充分的流量入口支持，如果想有显著的飞跃，除非继续砸钱搞价格战，但是“内耗”会相当严重，得不偿失。

因此目前还有竞争余地的就是后台的配送效率，外卖的真正主战场在配送。

2016年阿里投资饿了么之后，蜂鸟专送可以说是双方合作的最好成果。2015年8月，饿了么建立外卖行业首个即时配送物流平台蜂鸟快送。目前，服务于蜂鸟的注册配送员超过300万人，覆盖全国2000个城市。

其实无论是美团外卖、蜂鸟快送，还是百度外卖、新达达……本质上解决的都是3公里之内的配送问题。虽然现在的运能还主要集中在用餐高峰期，但是一旦通过技术手段（比如引入人工智能调度）将运能提高之后，他们必然会扩展服务类目，从餐饮向超市零售、生鲜、药品等领域拓展。到时，同城短线配送的需求就会彻底被外卖队伍给消化掉。

随着在一二线城市快递接收柜在居住小区的普及，已经越来越多的快递不再由用于亲自接收，而变成了从投递网点到快递柜的运输线路，到时是由快递小哥还是由外卖小哥投递就没有任何区分的意义了。

尤其可见，外卖配送体系的引入将会显著提升短途的运力，将会成为一种新的底层物流架构，具有极大的想象空间。



蜂鸟配送已遍布全国2000个城市（图片来自于谷歌）

马云心心念念的新零售，终于凑齐了最后一块拼图



“新零售各条战线上都取得了显著的进展：我们升级了天猫、发力了口碑、创造了零售通、村淘、孵化了盒马、投资了大润发、改造了银泰，并与苏宁、百联、居然之家、三江等达成了深度战略合作。”——张勇

我在《阿里巴巴收购饿了么 新零售的盒马最受益》中曾经提到过，阿里之所以急切的想要收购饿了么，最为重要的目的还是为了其新零售业务。外卖行业与新零售进行合作已经差不多有一年的时间了，越来越多的消费者已经开始从外卖App上购买超市和便利店的产品，从而免去购物以及排队的时间。

相比于腾讯以及网易等公司，阿里巴巴是在新零售领域发展时间最长同时也是走的最远的，毕竟“新零售”的概念都是由马云提出的。阿里在构建新零售体系的时候曾经提出了许多的目标，包括构建“三公里理想生活圈”、盒马“半小时达”和24小时家庭救急服务、“天猫超市一小时达”以及众多一线品牌“线上下单门店发货二小时达”。这些目标在完整的新零售体系搭建完成之后，也将会陆续的变为现实。



盒马鲜生引入成人用品贩卖，也是“三公里理想生活圈”一部分（图片来自于谷歌）

事实上，阿里巴巴在新零售领域的各条战线上都取得了一定的成绩。张勇在公开信中提到：“我们升级了天猫、发力了口碑、创造了零售通、村淘、孵化了盒马、投资了大润发、改造了银泰，并与苏宁、百联、居然之家、三江等达成了深度战略合作。”如今，阿里巴巴把饿了么纳入了整个新零售体系，阿里从新零售逐渐过渡到了新消费的阶段。

结语

许多科技企业从去年开始关注新零售领域，阿里的目标就是成为这一领域的领导者。95亿美元吃下饿了么外卖之后，新零售领域的领导者的竞争也日趋激烈。腾讯依旧是阿里巴巴最大的竞争中，不过在新零售生态构建成功之后，阿里似乎已经领先了腾讯一个身位。

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