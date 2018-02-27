阿里巴巴收购饿了么 新零售的盒马最受益

春节刚过，阿里巴巴全资收购饿了么的传闻立即引爆网络。如果说之前阿里还是站在饿了么身后的那个BOSS，那么这次他们直接走到了前台。



阿里巴巴饿了，这次终于可以不喊妈（图片来自于谷歌）

对于外卖行业的人士来说，去年可以称得上是整合的一年。饿了么与百度外卖强势联合，让人们看到外卖市场逐渐走向阿里与腾讯两家公司的直接交锋。

对手只有一个，饿了么VS美团进行时

此前，艾媒咨询发布《2017—2018年中国在线餐饮外卖市场研究报告》，报告显示2017年外卖市场规模突破2000亿元大关，今年更是要突破2340亿元。可以说，外卖行业依旧是一个潜力巨大的市场。

饿了么算得上是外卖行业的领头羊，市场用户份额占比达55.3%，但最近几年也经历了起起伏伏。2016年饿了么商家注册资质混乱被央视3.15晚会曝光，紧接而来的就是大型的整改与清查。也正是在那样一个困难的状况下，饿了么等来了阿里巴巴12.5亿美元的融资。那次融资之后，饿了么可以说正式进入了阿里系的版图布局之中。

虽说目前阿里与饿了么还未正式签约，但他们与美团的骂战已经开始了。盒马创始人侯毅在一个微信群中直接喊话美团大零售事业群总裁王慧文，要报之前被美团封杀的一箭之仇，把美团的估值打掉一半。王慧文对这样的“宣战”更加的柔和，表示做企业就是为了更好的服务用户，而非搞破坏。



阿里巴巴饿了，这次终于可以不喊妈（图片来自于谷歌）

其实在外媒眼中，即便不算上腾讯在背后的支持，美团点评也有足够的底气向阿里叫板。美团点评的流量有九成都是自己创造和产生的，另外10%来自于微信，这是摩拜那些初创型企业所无法比拟的。

因此对于腾讯来说只要充当好美团点评的其中一个入口，那么就足够保证他们赚得盆满钵满，马化腾也乐于在幕后静静观看。

但是因为新零售，马云已经耗不起了。

阿里关注新零售，饿了么的线下资源最诱人

外卖行业与新零售进行合作已经差不多有一年的时间了，越来越多的消费者已经开始从外卖App上购买超市和便利店的产品，从而免去购物以及排队的时间。新零售这一领域阿里比腾讯走的要远许多，但从合作伙伴的数量和入口状况来看，阿里就没有巨大的优势了。

从份额上来看，美团外卖与饿了么其实不相上下，各占整个市场的四成左右。如果算上百度外卖和口碑的份额，那么阿里在整个外卖市场的份额将会达到60%左右。如果想要继续扩大自身的份额，那么新零售显然是最好的突破口。

在2016年投资饿了么的时候，阿里就明确表示希望与饿了么在云计算和地图服务领域展开合作。事后来看，蜂鸟专送在这两年的发展可以说是双方合作的最好成果。去年，口碑外卖平台服务开始全面由饿了么展开，更是预示着双方最终将走向合并。



阿里巴巴饿了，这次终于可以不喊妈（图片来自于谷歌）

2015年8月，饿了么建立外卖行业首个即时配送物流平台蜂鸟快送。目前，服务于蜂鸟的注册配送员超过300万人，覆盖全国2000个城市。这样的送货效率配合盒马生鲜显然再合适不过了。

美团外卖也没闲着，本周他们已经确认了与海澜之家的配送合作，并计划在零售品牌商方面进行发力。外卖市场的份额争夺其实已经趋向于饱和，阿里巴巴与腾讯在新零售方面的竞争也会更加激烈。

阿里巴巴集团CEO张勇曾经谈到了未来的发展趋势，向线下、农村、海外以及吃喝玩乐方面的拓展是这些新零售企业的目标。饿了么的线下配送资源对于阿里的新零售战略至关重要，如何解决向农村和海外辐射也是他们下一步要解决的课题。至于与腾讯的斗智斗勇，阿里自然乐意奉陪。

去年5月的时候，美团点评公布的业绩显示：公司日完成订单量超1800万，年度活跃买家2.4亿。美团旅行酒店日入住间夜量超120万；美团旅行景点门票单日入园人次超115万。阿里对于新零售的设想其实在美团身上已经付诸于实践。

饿了么未来谁来掌控？张旭豪很头疼

在去年收购百度外卖之后，饿了么公司CEO张旭豪一直采取一个低调的态度来应对美团这个竞争对手。不过一直有坊间传闻表示，百度外卖与饿了么的内部会议中已经明确表态，要合围美团外卖。



阿里巴巴饿了，这次终于可以不喊妈（图片来自于谷歌）

目前在饿了么的股份分布中，阿里巴巴已近占据其中的37%，而张旭豪个人股份在5%以下，创始团队股份在8%左右。之前曾经有过仅控股5%也能控制整个公司的先例，但对于饿了么现在的状况，张旭豪如果想要复制前人显然比较困难。

张旭豪是希望能够像美团点评一样独立运营，不过遗憾的是饿了么大部分时候都需要阿里进行输血。对于张旭豪来说，一旦阿里收购饿了么成功，自己对于阿里的掌控力被削弱基本已经成为定局。不过张旭豪是否会离开饿了么，仍然是一个未知数。

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