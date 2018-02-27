    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 行业新闻 > 正文

    联发科Helio P60发布:12nm八核 预计Q2上市

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：魏景芳

            【中关村在线新闻资讯2月27日消息，联发科在MWC2018上正式发布了Helio P60芯片，基于台积电12nm工艺制造。联发科称，P60芯片将从2018年第二季度开始在智能机上出现。

    联发科Helio P60发布：12nm八核
    联发科Helio P60发布（图片来自baidu）

          联发科介绍，Helio P60芯片采用8核心设计，具体来说是Big.Little结构，四颗Cortex A73大核和四颗Cortex A53小核心，两者的最高主频都可以达到2.0GHz，CPU性能提升70%（相对P23）。

          GPU集成Mali-G72 MP3，频率800MHz，性能提升70%（相对P23）。运行内存最高支持8GB容量的LPDDR4X-1800，闪存支持最高eMMC 5.1和UFS 2.1。

          基带方面，下行支持Cat.7，最高300Mbps，全网通设计，可实现双卡双4G，集成802.11ac Wi-Fi和蓝牙4.2。

          同时，集成三组ISP，摄像头支持1600万+2000万像素双摄或者单颗最高3200万像素，功耗减少18%，支持4K视频拍摄、实时HDR。

          另外，屏幕最高支持到20：9的FHD分辨率。值得一提的是，联发科透露P60集成了基于Edge AI平台人工智能单元APU（AI processing unit），可实现每秒280GMAC的处理能力。

           最后联发科表示，P60芯片将从2018年第二季度开始在智能机上出现。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：联发科Helio P60发布:12nm八核 预计Q2上市http://news.zol.com.cn/679/6792502.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/679/6792502.html report 1046 【中关村在线新闻资讯】2月27日消息，联发科在MWC2018上正式发布了Helio P60芯片，基于台积电12nm工艺制造。联发科称，P60芯片将从2018年第二季度开始在智能机上出现。联发科Helio P60发布（图片来自baidu）  联发科介绍，Helio P60芯片采用8核...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    荣耀9青春版AWE台北电脑展3D打印机mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    最新科技资讯
    下载ZOL APP