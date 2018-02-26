看过MWC2018之后：今年手机趋势了然于心

MWC2018正式开幕前夕，众多厂商纷纷召开发布会推出重量级新产品。如三星今年上半的旗舰产品S9/S9+、以及沉寂已久的诺基亚一口气就推出了四款新机。

从以上新产品中，基本上可以看到，2018年Android阵营的手机趋势，甚至是整个智能手机行业的趋势。

当然这也带来了问题，就是目前，是否可以说智能手机硬件设计已经是停滞不前？

未来智能手机如要别拖这种同质化的问题，那么在设计上或者是硬件上的创新突破点又在哪里？



MWC2018（图片来自baidu）

MWC2018上的重量级手机新产品

●三星发布Galaxy S9以及S9+

硬件上就不用多说，均采用10纳米制程工艺八核处理器；5.8英寸及6.2英寸双曲面的全视屏幕，而且依旧是采用超高屏占比设计。镜头上三星S9全系都采用了前置F1.7大光圈的800万像素镜头，并拥有1200万像素的F1.5/F2.4超大光圈后置主镜头，配备超疾速全双核传感器；不同的是S9+采用后置双摄，另外一颗长焦镜头同样是1200万像素。



三星发布Galaxy S9以及S9+（图片来自新浪）

两款机型均搭载了双扬声器、960帧凝视拍摄等诸多功能，DeX拓展坞也升级成了DeX PaD。其余方面三星S9机身电池容量3000毫安时，而S9+则为3500毫安时；采用虹膜扫描、指纹扫描、面部识别三种生物识别技术；支持双卡双待与机身存储扩展。

●中兴发布Blade V9/ V9 Vita

中兴Blade V9和中兴Blade V9 Vita为旗下首例搭载全面屏的手机，其中Blade V9采用18：9全面屏和玻璃材质机身的设计，搭载骁龙450移动平台。出厂预装Android 8.1版本的操作系统，内置3200mAh容量电池。



中兴发布Blade V9/ V9 Vita（图片来自新浪）

Blade V9 Vita采用5.45英寸18:9全面屏，分辨率达到FHD+级别，出厂预装安卓8.1系统，搭载高通骁龙435八核移动平台，CPU主频1.4GHz。

●诺基亚旗舰+复古：一口气发四款手机

HMD在巴塞罗那MWC2018展会前夕举行新品发布会，一口气推出了4款手机，其中包括全面屏新机Nokia 7 Plus，Nokia 8110 4G版，Nokia 1和Nokia 8 Sirocco。



诺基亚一口气发四款手机（图片来自新浪）

其中Nokia 7 Plus为首款全面屏手机，它拥用一块6英寸18：9FHD屏幕，属于将手机“额头、下巴”做窄的全面屏方案。Nokia 7 Plus前后一共有三颗蔡司认证镜头，其中后面两颗为广角+长焦的双摄组合。广角镜头为1200万像素，1.4微米像素，F1.75大光圈，长焦镜头则为1300万像素，两颗镜头配合之下，能够体现更好的物理景深。

●LG 发布旗舰手机LG V30s/V30s+

LG就抢先发布了两款旗舰手机LG V30s和LG V30s+。依旧采用了高通骁龙835移动平台，仅仅将内存从原来的4GB升级到了6GB。LG V30s和LG V30s+最大的升级是“软件”层面——加入了全新的AI功能，可以通过AI的学习功能来提升拍照的质量。

MWC 2018后今年手机关键词依旧是全面屏、拍照、AI以及AR

从三星S9、诺基亚的Nokia7Plus以及LGV30中依然能看到高屏占比在今年仍将是智能手机厂商发力的重点。另外，从早前曝光的索尼、vivo等厂商的消息看除了高屏占比，像是指纹识别、面部识别以及虹膜识别等新技术也将会进一步升级，并应用到手机当中去。

拍照仍是手机厂商之间进行差异化竞争的重要法宝。首先是硬件上，现在大光圈+ 双摄像头已经成为了旗舰手机的标配。如三星S9+，其配备了最大光圈是F1.5/F2.4超大光圈后置主镜头，可以在弱光环境下提供更好的画质表现，而且在日常使用中会有更好地虚化表现。

双摄像头已经烂大街的时候，三摄像头也已经横空出世。华为即将发布的新旗舰P20的机身背面就会搭载3颗摄像头，虽然具体功能未知，想必会给消费者提供更多的玩法。

AR技术再次被手机厂商所重视。从三星S9上推出的动态萌拍就是一个很好的例子，实现让用户创建一个声音和动作与真人一致的动态表情。这一技术通过算法能分析用户的2D图像，并以此创建能实时反应和模仿用户表情的3D模型，比如眨眼和点头，从而实现真正的个性化表情。

AI技术正在深入智能手机的“骨髓”。人工智能技术在手机上的应用，前有华为麒麟970处理器。现在智能语音助手在AI的帮助下也正变得越来越聪明。如三星Bixby上此次得到升级得不只是语音方面，也是在图像识别方面：通过对拍摄对象的实时检测和识别，Bixby可以直接在手机摄像头所拍摄的图像上方生成并显示相关信息。

其实，现在来讲AR和AI两块已经密不可分。如三星S9，用户通过手机摄像头就可以实现实时翻译功能和货币汇率计算，甚至在了解周围环境情况下购买生活中看见的商品。

综上来看，2018年智能手机依旧是小规模的技术升级，并不会有令人眼前一亮的技术升级或者是外观设计。说白了就是不同品牌之间的手机还是会越长越像。

智能手机创新突破点在哪里呢？

现在智能手机行业同质化竞争其实已经进入了死局。这里很简单吗，首先就是上游硬件厂商的技术升级速度，已经远远落后于用户对于差异化需求的速度。

如曲面屏向折叠屏的升级过程中，虽说三星等厂商已经搞出了实验性产品，但是商业化进程很是缓慢。去年就有消息称三星将会推出首款搭载折叠屏的手机Galaxy X，无奈现在一直跳票。

手机摄像头的技术升级也遇到了瓶颈，就是摄像的成像质量、品质与模组厚度、超薄机身成了一对矛盾体，很难调和。因此手机厂商才搞出了激凸的摄像头、双摄像头或是三摄像头这样破坏美感的设计。

其次就是软件层面，现在智能手机就是分为两大派：ios 和Android。虽说是两大派，但是所需要的硬件配置都趋于一致。一向标榜自由的Android，现在谷歌也在开始逐渐收紧对其控制权，美其名曰是控制碎片化。更可怕的是，iOS和Android之间也正在变得相似，你抄我我模仿你。

因此现阶段，智能手机要想着走出同质化的死局，仅能依靠微创新。如ViVo的屏下指纹识别技术，华为AI智能处理器麒麟970等等。

未来可以肯定，未来智能手机的创新突破口必然是外观、交互体验上的大逆转，或者电池、屏幕技术上大跳跃，而不再是亦步亦趋的跟随式创新。

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