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    HTC裁撤美国团队成员：即将退出智能手机市场

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：魏景芳

           中关村在线新闻资讯】2月24日消息，近日有传言显示，刚刚经受了高层离职风波的HTC手机业务再遭重创。HTC已经裁撤了美国团队的大部分成员，仅留下了部分负责全球事务的员工。这样的举动似乎也可以显示，HTC计划退出智能手机市场。

    HTC裁撤美国团队成员：即将退出智能手机市场
    HTC裁撤美国团队成员：即将退出智能手机市场（图片来自于The Verge）

            HTC方面对于裁员的解释比较简单，主要是之前刚刚完成了VR部门与智能手机部门的合并。这些业务上的调整是必要进行部分的裁员。HTC的新闻发言人表示，他们的人事变动主要是为了让团队更好的分享有限的资源。

            上周的时候，HTC公司正式宣布，公司智能手机和互联设备业务总裁张嘉临辞去相关职位，并于当日立即生效。HTC在声明中称：“我们确认张嘉临已经辞去HTC智能手机和互联设备业务总裁的职位。我们感谢他在过去6年中对公司的贡献，并祝愿他在未来的工作中取得成功。”

    　　张嘉临2012年加入HTC担任首席财务官，后接手HTC智能手机和互联设备业务。现任董事长及CEO王雪红可能将临时接手智能手机和互联设备方面的业务。



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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/679/6790032.html report 870    【中关村在线新闻资讯】2月24日消息，近日有传言显示，刚刚经受了高层离职风波的HTC手机业务再遭重创。HTC已经裁撤了美国团队的大部分成员，仅留下了部分负责全球事务的员工。这样的举动似乎也可以显示，HTC计划退出智能手机市场。HTC裁撤美国团队成员...
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