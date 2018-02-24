护隐私！Android9.0将禁止后台APP调用麦克风

【中关村在线新闻资讯】2月24日消息， 据AP报道，2018年全新出发的Android P（Android 9.0）系统将会在保护隐私安全上下足功夫。



Android9.0将禁止后台APP调用麦克风（图片来自baidu）

报道称，记者这周爆出，Android 9.0会切断后台应用访问摄像头权限后，现在又爆出，谷歌还会阻止后台程序私自调用麦克风。

对此分析人士表示，这主要是保护隐私的需要。按照斯诺登的说法，摄像头、麦克风是手机窃听中最容易中招的元件。坊间也传言，某些流氓APP会偷偷调用摄像头或者麦克风收集用户隐私，美其名曰“采集大数据”“精准推送”等。

早前报道，谷歌Android 9.0的初步代号已经确定为“Pistachio Ice Cream”(开心果冰淇淋)， 不过彭博社方面指出，按照Google的惯例，如此长的三个单词代号，通常都只会在安卓新版本开发初期使用，后期会更换为更简单的单个或双个单词代号。

谷歌宣布将在2018年的I/O大会将于5月8日到10日在山景城的圆形剧场举办。不出意外的话，Android 9.0操作系统将会现身。现在最新消息，Android 9.0的第一版开发者预览（DP1）已经完工，有望在3月14日发布。

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