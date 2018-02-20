水太深！以太坊创始人：虚拟货币随时或崩盘

【中关村在线新闻资讯】2月20日消息，区块连网络以太坊创始人Vitalik Buterin日前在其推特上发文警告投资者，称虚拟电子货币是一种新生资产，随时都可能付之一炬。



以太坊创始人：虚拟货币随时或崩盘（图片来自baidu）

Buterin指出，虚拟电子货币仍是一种新兴的、高挥发性资产类别，其价值将可以在任何时间降到接近零，并提醒投资者不要投入超出承受范围的资金。“如果你想在虚拟货币市场保存毕生积蓄，那么传统资产仍然会是你最安全的赌桌”，Vitalik Buterin说。

Buterin还提醒推特用户称，作为知名人物他的名号经常被骗子用来行骗，Buterin相关账户经常向用户发送大量交换虚拟货币的信息，建议用户不要信任任何在推特上提供的虚拟货币。

在近期加密货币价格大跌期间，一位神秘的投资者买入了价值3.44亿美元的比特币，相当于96650个比特币。对冲基金Tetras Capital创始合伙人阿历克斯·苏纳伯格表示，许多投资者在近期价格大跌期间买入加密货币，期待未来的价格上涨。

过去24小时，以太坊价格涨2.55%，最新成交价951.19美元。



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