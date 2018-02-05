终于等到！Android 9.0将加入电话录音功能

【中关村在线新闻资讯】2月5日消息，据外媒Android Headlines消息，发现谷歌在下一个Android（Android 9.0）开放源代码中发现新的代码，即将会加入通话录音功能。



Android 9.0将加入电话录音功能（图片来自baidu）

报道称，原生Android 9.0的版本可以提供通话录音，而且通过提示用户进行操作，并且双方在通话的过程中，手机系统每15秒钟会发出一次蜂鸣声，这种声音是提示呼叫者他们的对话正在被录音。

另外，为了保证安全性，这段录音文件极有可能会存在谷歌云服务器中。

早前谷歌宣布，将在2018年的I/O大会将于5月8日到10日在山景城的圆形剧场举办。不出意外的话，Android 9.0操作系统将会现身。现在最新消息，Android 9.0的第一版开发者预览（DP1）已经完工，有望在3月14日发布。

关于Android 9.0系统，目前唯一一点泄露出来的信息是，谷歌将继续大力解决碎片化的问题，加强Project Treble特性，甚至建立一个新系统迭代推送平台，继续收紧。

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