英伟达宣布2月25日RTX 3060发售 国行版售价2499元起

尽管近些年显卡的价格不断攀升，但是60系列却也一直是最入门级的新世代显卡了，对于追求性价比的玩家而言还是非常期待的。今日最新消息，英伟达官网宣布新一代的甜品卡将于2月25日推出，这款显卡的国行售价为2499元起。



英伟达宣布2月25日推出RTX 3060

时至今日，GTX 1060仍是很多热门PC游戏平台中保有量最大的游戏显卡，尽管当初RTX 2060有意取代之，但显然并未很好的完成它的历史使命。如今这份重任落在了RTX 3060身上，英伟达GeForce RTX 3060新一代60系显卡在此前CES上正式发布了。

RTX 3000系列带来了出色的性能提升，显然有备而来。GeForce RTX 3060同样基于NVIDIA Ampere架构，搭载第二代RT核心和第三代Tensor核心，拥有3584个CUDA核心，浮点性能为13 TFLOPS，张量性能可达101 TFLOPS，光追性能则是25 RT-TFLOPS。

仅从规格上看，GeForce RTX 3060 的传统光栅化性能是GeForce GTX 1060的2倍，而光追性能则相比GeForce GTX 1060 提升高达10倍。游戏方面，《赛博朋克2077》在 RTX 3060 的 DLSS 2.0 技术的支持下可以做到以超过 60FPS 的帧率开启光追畅玩。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：英伟达宣布2月25日RTX 3060发售 国行版售价2499元起http://news.zol.com.cn/762/7625842.html