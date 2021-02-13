倒卖红包封面赚了十几万 微信官方回应要严惩

有需求的地方，就有商机。春节期间亲朋好友之间互发红包早已成为新年俗，如果想要让你的红包封面变得更有个性一些，那么微信上线的红包封面是一个不错的选择。但是有人借此打起来盗卖贩卖的主义，而且仅这个春节就赚了十几万，令人大跌眼镜。



传统的红包封面不够个性

根据微信官方介绍，红包封面成本只要一块钱，且不能买卖只能赠与，于是网上网上一些商家以卖表情包为由变相卖红包封面。红星新闻报道深入此事件进行报道，电商平台居然可以轻松买到红包封面，以 8 到 15 元的居多，销量过万的店家有近 10 家。

当然这些商家也知道如此操作并不合规，因此挂出的招牌的都是“卖表情包”，按销量最高的 7.3 万人次收货为例，算起来销售额至少突破了 14 万元，总收益或达到 100 万元。这一事件在经过报道后引发了各界的关注，尤其是微信官方终于坐不住了。

对此，微信团队回应称：微信红包封面是微信推出的、供定制方在定制并购买微信红包封面后，无偿向用户发放的一款创意产品。自推出之日起，微信就明确规定，定制方不得因为微信红包封面而以任何形式，向用户收取任何费用。

近期，微信通过主动监控和用户投诉了解到，有极个别定制方通过微博客、社交媒体、电商平台等渠道，向用户有偿销售微信红包封面，该行为严重偏离了微信的初衷，损害了用户体验，也直接违反了《“ 微信红包封面 ” 定制功能使用条款》第 3.3.3 条的如下约定：“ 腾讯提供本功能及相关服务、最终用户领取微信红包封面、最终用户使用微信红包封面发送微信红包过程中涉及对信息内容的使用，均无需另行取得任何第三方的同意，并无需向任何第三方支付任何费用，未经腾讯允许，你也不得因微信红包封面而以任何形式、向最终用户或其他任何主体收取任何费用。”

针对向用户有偿销售微信红包封面的行为，微信将进行以下处理：涉及到该等违规行为的定制方帐号，已通过审核的微信红包封面将被下架，已被领取的红包封面将无法继续使用，尚未发放的微信红包封面将无法继续发放；且该等定制方在一个月内将无法通过微信红包封面开放平台定制任何红包封面。

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