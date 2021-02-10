微软也要玩“黑的”Office暗黑模式将黑得更彻底

虽然苹果并非第一个推出暗黑主题模式，但是不得不说自从苹果提出暗黑模式后，各大厂纷纷效仿跟随。其实暗黑模式最大的问题是，很多地方黑得不够彻底，一会黑一会白，令人十分那恼火。此前微软Office就是类似的问题，全新的暗黑模式将会黑得更加彻底。



Office暗黑模式将黑得更彻底

暗黑模式虽然并不什么创新，但是确实能够让视觉上更加舒服，且不容易疲劳。而且在某些特殊材质的显示屏上，黑色部分将完全不发光，因此整体的视觉效果极为出色。想要获得较好的暗黑模式，必须得系统商和应用商以及开发者协作，因此难度相对较大。

据外媒The Verge消息，微软正在测试新功能，全新的暗黑模式将会使文档本身的背景也变成与主题统一的深灰色，同时文字颜色也会翻转为白色。这项功类似以于手机 App 以及阅读器的暗黑模式，在 Word“视图”选项卡有一个新的按钮，可切换至纯黑文档背景。



Office暗黑模式将黑得更彻底

这样可以保证用户在使用时风格统一、体验更佳，同时按钮位于 Word 主界面，不需要进入 “账户”菜单切换主题。以下是功能演示：

微软最新Office Word应用程序目前已经支持黑色主题，微软Word团队项目经理之一Ali Forelli 表示，“这项功能已经被内测用户呼唤已久，我们十分开心能将其实现。在暗黑模式下，彩色的文字将会进行微调，来适配深灰色的背景。”

如果您是一个文字工作者，Office Word更纯粹的暗黑模式，应该是个好消息。

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