折叠屏不是未来，而是末路！





在上一篇关于《智能手机发展基本到头 所谓创新大多是无用功》的讨论中，很多网友都深刻认同现在智能手机已经陷入创新枯竭的现状，并且对折叠屏是否能够代表未来进行了热烈的讨论。针对折叠屏我们另起一篇，而在我看来折叠屏并非未来，而是末路！

01 折叠早已被淘汰

自从手机开始进入寻常百姓家的时候，其实一直就有“直板”和“翻盖”这两种选择。曾几何时摩托罗拉的掌中宝以及刀锋Razr和三星anycall小翻盖是何等的流行。用牙一咬天线，咔一甩翻盖，喂~喂？喂！一气呵成的动作是何等帅气，但这只能存在于记忆里。



从某种意义上来看折叠是一种倒退

其实从产品设计角度来看，当初翻盖的盛行是因为这个动作代替了拿起电话机等于接听的动作，因为当时手机的主要作用是通话，因此翻盖即接听合情合理。而今时今日全屏直板机是智能手机时代自然进化的结果，抬腕亮屏面部解锁一气呵成整个过程流畅自然。

而随着科技的发展，人们已经变得无比懒惰，如今用折叠屏去复古当年翻盖机虽然看上去很好很强大，但是每次使用都要增加一个“翻开”屏幕的动作，外加厚度和重量的增加，这种产品思路本身就是倒退，从工业设计角度并不是一个十分合理和科学的设计。

02 折叠是个伪命题

古时候有人问老农，将来如果你做了皇帝会怎么享受。老农想了想说，如果我要当了皇帝，就天天吃烙饼摊鸡蛋。这个浅显的故事其实用来比喻如今的折叠屏再合适不过。折叠屏手机是基于现有产品框架而做出的创新，是人们思想束缚在现有框架寻求突破的结果。



如果物理极限被打破何必拘泥于折叠屏

试想一下，如果我们人类拥有了突破现有物理极限的电池技术，以及拥有了可以无限次折叠且具备超清透光率的新材料之后，如此强大的技术革命必然会催生新的产品形态，我们为什么还要局限于做折叠屏手机呢？这就跟老农当了皇帝却只想着吃烙饼摊鸡蛋一个道理。



所以如果从这个角度看，折叠屏就是个伪命题。折叠屏的理念即前卫，又落后，就是存在着辩证的矛盾。用一句老百姓能听懂的白话来讲，就是有点钻牛角尖了。如果我们扩大视角，不难发现脑机接口、MR混合现实眼镜，各种黑科技都在一步步走进现实。

03 商业价值的碰撞

没有一个企业设立的初衷是为了推进人类的进步，企业的初衷就是为了赚钱。因此如果从这个角度来看折叠屏手机的发展，似乎就显得更加合理了。三星之所以一直倡导折叠屏手机，是因为三星拥有自己的显示面板，就算手机不走量也能多卖面板。



苹果：有了折叠屏谁还买我iPad

而后续其他品牌也在进驻折叠屏领域，其实不难发现他们大多是为了炫技或者做战略跟随，或者希望通过类似产品塑造自己转战高端的形象。而苹果至今没有推出任何折叠屏产品，不仅仅是因为很多技术不成熟，更多是担忧自家iPad受影响吧。

所以在折叠屏背后，各家都有各家的精打细算。如今智能手机行业已经见顶，至于未来已经有了大方向但大家都还在摸着石头过河。折叠屏也只是手机行业面临末路的一次挣扎和需求突破的尝试，它只能代表智能手机技穷，但却不足以证明自己就是未来。

结束语：应用无改变

其实不难发现，很多厂商对折叠屏都是浅尝辄止，或是迫于创新枯竭而盲目跟随。因为从本上来来讲，用户的需求和应用环境并没有本质上的变化。如果未来折叠屏大行其道，那一定是面板厂的欢宴，谁又甘心给别人做嫁衣？

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