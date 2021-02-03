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    苹果初代古董电脑卖969万 曾见证乔布斯创办苹果

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    据9to5Mac报道称，近期一台收藏级的苹果初代电脑Apple I在eBay网站上卖出了添加，标价高达150万美元，折合人民币约969万元。贵，是因为这款电脑由苹果公司联合创始人史蒂夫·乔布斯（Steve Jobs）和史蒂夫·沃兹尼亚克（Steve Wozniak）建造。

    苹果初代古董电脑卖969万 乔布斯的开山之作
    Apple I

    根据卖家介绍，之所以这么贵是因为这款电脑属于首批制造的50台电脑之一，也是六台装有Byte Shop（位元商店，一家电脑零售店）的KOA原装木盒以及未修改NTI主板的电脑之一。1978 年初，这位卖家在加拿大蒙特利尔得到了这台Apple I。

    这台Apple I不仅存世量十分稀少，而且所有功能良好，可正常运转。只有视频和键盘接口被替换，最近对外壳进行了加固。据悉很多专业的收藏玩家以及博物馆都在盯着这台Apple I收藏级的古董电脑，都在等待有朝一日它能出售。

    苹果初代古董电脑卖969万 乔布斯的开山之作
    Apple I

    当然，存世量稀少和收藏级的确十分重要，但却并非卖出高价的充要条件，关键还是要在于这个东西自身的价值以后背后所承载的意义以及文化。而这部收藏级的Apple I古董电脑背后所承载的是乔布斯和沃兹尼亚克创建苹果公司的这段历史。

    苹果公司作为迄今全球最伟大科技公司，对于改变人类社会的科技进程做出了难以磨面的贡献，而这台古董电脑就是历史的见证者。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苹果初代古董电脑卖969万 曾见证乔布斯创办苹果http://news.zol.com.cn/762/7620683.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/762/7620683.html report 985 据9to5Mac报道称，近期一台收藏级的苹果初代电脑Apple I在eBay网站上卖出了添加，标价高达150万美元，折合人民币约969万元。贵，是因为这款电脑由苹果公司联合创始人史蒂夫·乔布斯（Steve Jobs）和史蒂夫·沃兹尼亚克（Steve Wozniak）建造。Apple I根据卖家介绍，之所...
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