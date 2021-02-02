6成网民初中及以下学历，7成月收入不足5千

2月2日消息 中国互联网络信息中心（CNNIC）于今日发布《第47次中国互联网络发展状况统计报告》，报告显示，截止2020年12月，我国网民规模达9.89亿，总体规模占全球网民的五分之一左右。

报告显示，截至2020年12月，我国网民规模达9.89亿，其中手机网民规模达9.86亿。网民男女比例为51:49，与整体人口中男女比例基本一致。





在职业结构特征上，在我国网民群体中学生最多，占比为21%；在网民学历结构上，43%的网民为初中学历。





在网民收入结构上，月收入在5000元以上的网民群体占比为29.3%，约2.89亿人；月收入在2001-5000元的网民群体占比为32.7%，约3.23亿人；月收入在1000元及以下的网民群体占比为15.3%，约1.51亿人。





数据显示，互联网进一步向中老年群体渗透，不到一年时间数量提高了近10%。截至2020年12月，20-29岁、30-39岁、40-49岁网民占比分别为17.8%、20.5%和18.8%；50岁及以上网民群体占比由2020年3月的16.9%提升至26.3%，

另外，我国网民的人均每周上网时长为26.2个小时，较2020年3月减少4.6个小时。



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