RTX3070笔记本首次低于万元 RTX30多款新品上线拼多多百亿补贴

1月27日消息，英伟达全新一代移动平台RTX30系列显卡笔记本登陆拼多多百亿补贴频道，在春节前为广大游戏玩家带来多款旗舰新品。据百亿补贴RTX30笔记本首发专场页面显示,在本次“RTX系列笔记本新品首发”活动中，来自机械革命、神舟等多个品牌的RTX3070、RTX3060游戏笔记本受到了消费者的欢迎，并通过官方补贴的方式让这些旗舰新品体现出更高的性价比。



▲拼多多RTX系列笔记本新品首发，多款RTX30系列新品上线百亿补贴频道

消费者可以通过拼多多APP的“百亿补贴”频道进入RTX30笔记本首发专场页面进行购买，也可以通过平台搜索“3070/3060笔记本”或产品型号直接找到所需要的产品。RTX30系列显卡作为英伟达的明星新品，全球市场货源紧张，因此想要购买最新旗舰笔记本的朋友需要抓紧时间抢购。



▲通过拼多多APP首页的“百亿补贴”频道进入专场页面，或通过搜索找到对应产品

根据页面显示，RTX3070笔记本机械革命深海泰坦X10Pro官方补贴600元，实际成交价9999元，低于万元就能体验到RTX3070的极致性能。在RTX3060笔记本阵营中，包括神舟、机械革命、机械师、雷神品牌的旗舰新品上线百亿补贴活动。其中，神舟战神G8/Z8官方补贴最高可达1000元，机械革命Z3Pro/X8 Pro官方补贴最高600元，机械师T58-V官方补贴600元，雷神911MT官方补贴500元。



▲本次新品首发中多款RTX3070、RTX3060产品通过百亿补贴体现出“极致性价比”

在服务方面，所有参与“百亿补贴”活动的RTX30系列笔记本产品享有假一赔十正品保障，多数商品提供顺丰包邮、退货包运费、七天无理由退货等售后服务。

在不久前的CES2021展会上，英伟达正式推出了移动平台GeForceRTX 30系列显卡，包括RTX3060、RTX3070和RTX3080三款产品。该系列GPU采用屡获殊荣的第二代NVIDIARTX 架构（Ampere），搭载全新RTCore、TensorCore及SM多单元流处理器，可为玩家带来逼真的光线追踪效果和先进的AI功能。英伟达官方宣布，未来将有70余款笔记本新品搭载移动平台GeForceRTX 30系列显卡，于1月26日起开始陆续发售。

去年11月，搭载苹果M1自研芯片的2020款MacBookAir和MacBookPro正式发布，大量网友跟进讨论新品的“多多价”,要求拼多多“安排进百亿补贴”。新品发售后，两款新品均登陆了百亿补贴频道并且长期在线。目前，搭载M1芯片的2020款MacBookAir官方补贴700元，2020款MacBookPro官方补贴达1500元，在节前为广大苹果电脑用户带来了全网最低价。

“每年春节前都是游戏电脑需求的旺季，在今年‘就地过年’的号召下，很多消费者都开始关注娱乐产品，希望在假期的闲暇时间通过游戏来放松身心。这次RTX30系列笔记本新品首发，我们通过百亿补贴活动带来了多款高性价比的产品，在2021年将有更多PC新品与消费者第一时间见面。”拼多多电脑业务负责人表示。

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