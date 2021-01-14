高通收购NUVIA加码CPU研发 或直接对标苹果M1

无论是NVIDIA收购ARM还是苹果发布M1处理器，这些巨大的变化让也让高通等芯片巨头感受到了新的机遇和挑战。高通公司今天宣布，将以14亿美元收购NUVIA公司，以加码在高性能CPU领域的实力，分析认为此举将帮助高通在移动CPU的性能大战中击败苹果。



高通收购NUVIA加码CPU研发

据悉，NUVIA公司拥有一支世界级CPU和技术设计团队，在高性能处理器、片上系统(SoC)以及计算密集型终端和应用的电源管理方面积累了大量经验。而高通在移动图形处理单元(GPU)、AI引擎、DSP和专用多媒体加速器方面已经处于领先地位。

高通此次收购NUVIA，显然是希望将NUVIA出色的CPU技术整合到高通广泛的产品组合中，为旗舰智能手机、下一代笔记本电脑和数字座舱，以及高级驾驶辅助系统、扩展现实和基础设施网络解决方案提供动力。



高通收购NUVIA加码CPU研发

高通公司首席技术官Jim Thompson表示："创造高性能、低功耗处理器和高度集成的复杂SoC是我们DNA的一部分，加入NUVIA对高性能设计的深刻理解，并将NUVIA CPU与Snapdragon集成在一起，再加上我们业界领先的图形和AI，将把计算性能提升到一个新的水平，并推动服务于多个行业的产品的新功能。"

NUVIA首席执行官Gerard Williams表示："CPU性能的领先优势将是定义和实现下一个计算创新时代的关键，NUVIA和高通的结合将把业界最优秀的工程人才、技术和资源整合在一起，创造出一类新的高性能计算平台，为我们的行业树立标杆。我们对未来的机遇感到无比兴奋。"

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：高通收购NUVIA加码CPU研发 或直接对标苹果M1http://news.zol.com.cn/760/7607060.html