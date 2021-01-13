英特尔发全新处理器：桌面版10nm仍需等下一代

CES期间，英特尔发全新处理器，一次性发布了50多款CPU，涉及四大家族可谓十分抢眼，用一句官方自黑的话说，简直就是“挤爆牙膏”。不过也有一些遗憾的是，被玩家们期待许久的10nm工艺桌面级处理器仍需等到12代（下一代）酷睿才能实现。



英特尔发全新处理器

英特尔发全新处理器，其中面向桌面级市场，英特热会在今年一季度推出第11代酷睿系列处理器，虽然很遗憾仍未成熟的14nm工艺，但是架构设计发生了巨大变化，据悉实际性能表现十分出色。

根据目前的消息来看，第11代酷睿桌面处理器将会由Rocket Lake-S和Comet Lake-S两种架构所组成，其中Core i5以上的6核/8核处理器将会使用Rocket Lake-S架构，Core i3/奔腾/赛扬处理器将会使用Comet Lake-S架构。



英特尔发全新处理器

第11代桌面酷睿的CPU架构升级为全新的“Cypress Cove”，IPC性能提升了19%，这个内核应该是14nm工艺重做的Sunny Cove核心，后者的IPC性能平均提升18%。GPU方面，11代酷睿升级了Xe架构，相比目前桌面酷睿使用的Gen9核显，性能提升了50%。

作为全新第11代酷睿桌面级处理器的旗舰，酷睿i9-11900K的核心参数以及性能表现也在CES上进行了曝光。这款处理器具备8核16线程，全核心频率4.8GHz，单核加速频率5.3GHz，支持DDR4-3200内存，支持多大20条PCIe 4.0通道，满足出色的扩展能力。



英特尔发全新处理器

值得一提的是，这代旗舰酷睿从10核回归到了8核设计，并强化了游戏性能。根据英特尔官方数据来看，对比12核心Zen3架构的AMD的锐龙9 5900X，酷睿i9-11900K处理器在7款热门游戏中全面领先，但凭借强大的单核心性能夺回最强游戏CPU的地位。

而网友们更关心的10nm酷睿处理器，自然最快也要到第12代酷睿才能跟用户见面了，在CES英特尔除了发全新处理器，还展示了下一代的Alder Lake处理器，这是第12代酷睿桌面与移动处理器都会使用的新架构，基于10nm SuperFin改良工艺，预计下半年发售。

英特尔发全新处理器，尽管未能如愿以偿实现10nm工艺的全面升级，但强大的游戏性能夺回最强游戏CPU的地位值得肯定。

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