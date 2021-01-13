上交所怒斥华晨集团：负债超千亿突然宣布破产

1月12日，上海证券交易所发出纪律处分决定书，对华晨汽车集团控股有限公司及其董事长、信息披露事务负责人予以公开谴责。

这一决定是在查明华晨集团重大违规事实后做出的，也是严肃市场纪律的必要之举。华晨集团的违规行为虽属个案，但市场关注度高、负面影响大，一定程度上挫伤了投资者和市场信心，影响了债券市场的健康有序发展，应当依法依规及时予以严肃处理。

上交所表示，经查实，华晨集团主要存在4个方面违规：

一是未及时披露不能按时清偿到期债务、重大诉讼及有关资产被司法冻结、重要子公司股权被转让等影响偿债能力和债券价格的重大事项；

二是在华晨集团偿债能力发生重大变化及债券还本付息存在重大不确定性的情况下，未遵守募集说明书承诺,未经受托管理人同意即进行资产转让及质押；

三是未按规定配合受托管理人开展风险排查及信用风险管理，在债券兑付关键时间点，多次拒绝受托管理人现场访谈请求，拒绝提供资金证明材料；

四是在偿债能力发生重大变化的情况下，未按规定制定风险化解与处置预案，也未及时就相关兑付风险及处置进展作出提示。

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