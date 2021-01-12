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    AMD锐龙5000系CPU涨价 最高R9 5950X涨幅1450元

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    AMD锐龙5000系列处理器自发布以来深受玩家喜爱，但是缺货的问题也一直困扰着很多DIY玩家。缺货必然打破市场平衡，最终会导致价格出现异常，涨价无可避免。今日最近消息，AMD京东自营店的三款锐龙5000系列CPU出现涨价，最高涨幅高达1450元。

    AMD锐龙5000系CPU涨价 最高R9 5950X涨幅1450元
    AMD锐龙5000系CPU涨价

    废话少说，直接给出涨价前后的报价，仅供参加参考：

    AMD 锐龙 5 5600X，国行发布价 2129 元，现价 2399 元

    AMD 锐龙 9 5900X，国行发布价 4099 元，现价 4999 元

    AMD 锐龙 9 5950X，国行发布价 6049 元，现价 7499 元

    其实AMD锐龙5000不仅仅是在国内比较抢手，在国外也是如此。根据外媒Computerbase做的调查显示，有3384名网友参与了“是否买到锐龙5000”的投票。结果仅有12.7%的用户表示已经买到，剩余的87.3%的用户则是没买到或者是还没到手。

    关于锐龙5000的供应情况，AMD表态绝非是在饥饿营销，已经在尽力去改善供货情况。毕竟炒作没有任何意义，只有玩家达成了交易才能最终创造利润。奈何现在全球半导体芯片都存在缺货的问题，受影响的也绝非只有AMD一家。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：AMD锐龙5000系CPU涨价 最高R9 5950X涨幅1450元http://news.zol.com.cn/760/7605989.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/760/7605989.html report 861 AMD锐龙5000系列处理器自发布以来深受玩家喜爱，但是缺货的问题也一直困扰着很多DIY玩家。缺货必然打破市场平衡，最终会导致价格出现异常，涨价无可避免。今日最近消息，AMD京东自营店的三款锐龙5000系列CPU出现涨价，最高涨幅高达1450元。AMD锐龙5000系CPU涨价废话少说...
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