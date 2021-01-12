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    Facebook将停止使用“stop the steal”一词

      [  中关村在线 原创  ]   作者：肖余林

    Facebook副总裁Guy Rosen 和 Monika Bickert于周一在帖子中表示：Facebook将在1月20日乔·拜登就职典礼前打击潜在的暴力煽动叛乱，包括广泛临时禁止与1月6日袭击国会大厦的暴徒有关的言论。

    帖子中写道：依据Coordinating Harm政策，我们现在正在从Facebook和Instagram上删除包含“stop the steal”一词的内容。我们于 11 月删除了最初的 Stop the Steal 群组，并继续删除了违反我们任何政策的页面、群组和事件。

    为了落实政策，Facebook提高了群组管理员在帖子发表之前的审查要求，自动禁用高仇恨言论或煽动暴力内容及评论，使用人工智能进一步检测可能违反政策的内容。

    在国会大厦突袭发生后，Facebook立即屏蔽了特朗普的一系列帖子，然后无限期暂停了他的账户。同时，Facebook还暂停了美国所有关于政治或选举的广告。美国将于1月20日举行美国当选总统就职典礼，Facebook的相关运营将持续到1月22日。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Facebook将停止使用“stop the steal”一词http://news.zol.com.cn/760/7605663.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/760/7605663.html report 742 Facebook副总裁Guy Rosen 和 Monika Bickert于周一在帖子中表示：Facebook将在1月20日乔·拜登就职典礼前打击潜在的暴力煽动叛乱，包括广泛临时禁止与1月6日袭击国会大厦的暴徒有关的言论。帖子中写道：依据Coordinating Harm政策，我们现在正在从Facebook和Instagram上...
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