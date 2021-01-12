Facebook将停止使用“stop the steal”一词

Facebook副总裁Guy Rosen 和 Monika Bickert于周一在帖子中表示：Facebook将在1月20日乔·拜登就职典礼前打击潜在的暴力煽动叛乱，包括广泛临时禁止与1月6日袭击国会大厦的暴徒有关的言论。

帖子中写道：依据Coordinating Harm政策，我们现在正在从Facebook和Instagram上删除包含“stop the steal”一词的内容。我们于 11 月删除了最初的 Stop the Steal 群组，并继续删除了违反我们任何政策的页面、群组和事件。

为了落实政策，Facebook提高了群组管理员在帖子发表之前的审查要求，自动禁用高仇恨言论或煽动暴力内容及评论，使用人工智能进一步检测可能违反政策的内容。



在国会大厦突袭发生后，Facebook立即屏蔽了特朗普的一系列帖子，然后无限期暂停了他的账户。同时，Facebook还暂停了美国所有关于政治或选举的广告。美国将于1月20日举行美国当选总统就职典礼，Facebook的相关运营将持续到1月22日。

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