差强人意无新意 论持续走衰的CES

持续走衰的CES

自1967年创立至今，本届CES 2021展会也是首次以线上的形式开展，CES大展并非专注一个特定领域，而是几乎覆盖了整个电子消费行业，今年由于种种原因，各大科技巨头的参与度或将成为有史以来最少，那么究竟什么原因导致CES持续走衰呢？





新意不足同质化严重

在5年前的CES展会中，基本上各大科技厂商都将在今年上半年乃至全年的重磅新品、技术全部集中在展会中发布和展出，厂商的参与度以及重视程度是可观的，然而每年在CES展会中这些技术都逐渐成为该领域最实用且最落地的解决方案，最终受益的是消费者层面。

然而由于科技产业的发展逐渐放缓，近几年的CES展会逐渐倾向于某种技术的发布，很多的技术、产品发布后最后仅仅留存在“PPT”层面，没有规模并且没有实际的产业链，最终只是研发出来，“秀”了一番后，就逐渐被行业所遗忘。

科技发展逐渐放缓

千篇一律的智能家居产品；一直在“路上”的自动驾驶；新品越来越少发布不集中。这些都代表着科技产业的发展逐渐放缓，现在的CES并没有像几年前那样，在年初就预估了全年的产业发展，订好了目标就集中去执行，产业链也都随之呼应，整体科技产业都呈现着欣欣向荣的景象。

况且，由于CES为一年一次的周期，各大科技巨头都有自己举办大会，忽视CES也无可厚非；从2018年开始，CES中发布新品的数量就越来越少，2021年参展商又少了3成左右，多半是中国企业。

差强人意的参展体验

其实，在展会中最为直观的是参展人员的感受。

拉斯维加斯拥堵的交通；不同场馆分布越发的分散等等，都是线下体验中参展人员的实际体验。主办方为了在线上给网友方便看展，特意上线了官方APP“CES 2019”，但持续的软件问题、闪退、易用性差，都让人有着不好的使用体验。

结束语：

40余年的大展，以上几大关键点如无法解决，最后将逐渐走向衰落。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：差强人意无新意 论持续走衰的CEShttp://news.zol.com.cn/760/7604282.html