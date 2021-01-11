今日重磅官宣，百度宣布组建智能汽车公司，吉利控股集团为战略合作伙伴。 百度宣布正式组建一家智能汽车公司，以整车制造商的身份进军汽车行业。吉利控股集团将成为新公司的战略合作伙伴。



百度宣布组建智能汽车公司

百度宣布组建智能汽车公司，吉利控股集团为战略合作伙伴，双方将基于吉利最新研发的浩瀚 SEA 智能进化体验架构，在智能汽车制造相关领域展开紧密合作，共同打造下一代智能汽车。

百度汽车公司独立于母公司体系，保持自主运营；同时百度将人工智能、Apollo 自动驾驶、小度车载、百度地图等核心技术全面赋能汽车公司，支持其快速成长。

百度宣布组建智能汽车公司，为什么选择的是吉利汽车？



百度宣布组建智能汽车公司

百度汽车公司将面向乘用车市场，着眼于智能汽车的设计研发、生产制造、销售服务全产业链，传承百度的人工智能、互联网科技基因，利用 Apollo 自动驾驶能力，发挥在汽车智能化领域长达 8 年的经验优势，重塑智能汽车产品形态，要做智能出行时代的变革者。

百度的优势在于技术，目前百度Apollo拥有自动驾驶全球专利申请数超1800项，获得测试牌照总计超过190张，测试里程超过700万公里，而且做到了安全零事故。



百度宣布组建智能汽车公司

而吉利汽车也是中国汽车工业中的一个代表人物，当年收购并逐步笑话沃尔沃也成为业界佳话。纵观近些年无论是新品牌领克，还是自由品牌的无论品质和销量都可以说是在国内首屈一指。面向未来，吉利还积极布局几何 A、几何 C、帝豪 EV、帝豪 GSe 等新能源及电气化产品。

昨日，吉利汽车控股有限公司公布了 2020 年 12 月及全年销量数据：12 月销量 154,202 辆，同比增长约 19%，环比增长约 2%。其中，领克汽车 12 月销量为 24,853 辆，同比增长约 130%、环比增长约 9%。

数据显示，2020 年吉利汽车累计销量 1,320,217 辆。2021 年，吉利汽车将销量目标定为 153 万辆，同比增长 16%。在新能源领域，几何 A、几何 C、帝豪 EV、帝豪 GSe 等新能源及电气化产品，12 月总销量为 7,171 辆，2020 年总销量为 68,142 辆。



百度宣布组建智能汽车公司

吉利汽车表示，2021 年是其产品大年，将带来多款全新车型。吉利品牌将推出基于 CMA 架构的全新 SUV 车型和一款轿车，以及数款改款车型。领克品牌方面，除了领克 ZERO 概念车，基于 SPA 全球架构的首款领克车型也将亮相。

百度宣布组建智能汽车公司，具备前沿高科技的百度，与造车功力深厚的吉利又将擦出什么样的火花，让我们拭目以待！

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