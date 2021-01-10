袁隆平入驻抖音平台 未发视频便圈粉已近千万

被誉为“世界杂交水稻之父”的袁隆平在国内备受人民的爱戴，尤其是去年袁隆平获得“共和国勋章”，更是令其成为国内享有盛誉的人物。1月9日，袁隆平正式入驻抖音，昵称“袁隆平中华拓荒人”，截止到目前已经圈粉近千万，由此可见袁老的人气有多么旺。



袁隆平入驻抖音平台

截至目前，袁隆平抖音账号尚未发布一条视频。目前，袁隆平共关注了8个账号，除了官方媒体，还关注了“青岛九天智慧农业”。据了解，青岛“九天”公司主要从事土地改良、智慧农业、人工智能，袁隆平院士是其首席科学家。

此外，“袁隆平爷爷什么时候发抖音”的话题以1236.1w点击量冲到抖音热榜第一。据悉，袁隆平如今已经91岁高龄，还坚持在田野研究水稻，他研究的水稻每年至少解决3500万人的粮食问题。

早在2020年“中国农民丰收节”之际，袁隆平曾以相同ID名入驻快手，此次入驻抖音，是第二次在短视频、直播平台方面的尝试。与快手输出的内容相似，未来袁隆平将在抖音、今日头条、西瓜视频的账号上持续分享农业知识、先进种植理念等内容。

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