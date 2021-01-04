证监会回应中国三家运营商被摘牌 对我们影响大不大？

就在全国人民都洋溢在新年的欢庆气氛当中，美国当地时间12月31日，纽约证券交易所宣布，针对中国联通（香港）、中国移动和中国电信三家中国公司进行退市处理。1月3日晚间，证监会回应中国三家运营商被摘牌，并解释了对我们的影响究竟有多大。



证监会回应中国三家运营商被摘牌

证监会回应中国三家运营商被摘牌，表示已经注意到了这一情况。三家中国公司发行美国存托凭证（ADR）并在纽交所上市已经接近或超过二十年，一直遵守美国证券市场规则和监管要求，受到全球投资者的普遍认可。

纽交所直接公告启动对三家公司的摘牌程序，是由美国政府针对所谓“中共涉军企业”的行政命令引发的。美方出于政治目的实施行政命令，完全无视相关公司实际情况和全球投资者的合法权益，严重破坏了正常的市场规则和秩序，证监会对中国三家运营商被摘牌强硬回应。



证监会回应中国三家运营商被摘牌

除了中国三家运营商被摘牌之外，证监会发言人解释了被摘牌的影响。据悉，三家公司拥有庞大用户基础，基本面稳定，在全球电信服务行业中具有重要影响力。其ADR总体规模不大，合计市值不到200亿元人民币，在三家公司总股本中的占比最大只占2.2%，其中中国电信只有约8亿元人民币，中国联通只有约12亿元人民币。

虽然中国三家运营商被摘牌，但整体流动性不足，交易量很小，融资功能缺失，即便摘牌，对公司发展和市场运行的直接影响相当有限。我们坚决支持三家公司依法维护自身权益，相信他们能够妥善应对行政命令和摘牌措施造成的不利影响。



证监会回应中国三家运营商被摘牌

美国的国际金融中心地位，有赖于全球企业和投资者对其规则制度包容性和确定性的信任。近期美国一些政治势力不惜损伤美国资本市场的全球地位，持续无端打压在美上市外国公司，体现规则制度的随意性、任性、不确定性，这是不明智的行为。

证监会回应中国三家运营商被摘牌，我们希望美方尊重市场、尊重法治，多做维护全球金融市场秩序、保护投资者合法权益和有益于全球经济稳定发展的事。

此外，针对证监会回应中国三家运营商被摘牌事件，中信证券发布分析师顾海波与梁程加署名的研报。研报认为，美股退市或利于运营商估值提升和相关披露成本削减，从多个层面看影响或有限。

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