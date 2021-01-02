背靠智能制造的小米雷军 能接过马云强东的大旗吗

不难发现，小米创始人雷军在2020年的曝光量明显多于往年。比如登录央视的专题访谈，比如荣获年度企业家称号，如今雷军高调成为小米11代言人，其形象很快就会投放在首都机场T3航站楼入口处广告大牌。背靠智能制造的雷军，能接过马云强东的大旗吗？



雷军高调成为小米11代言人

相对于马云、刘强东这些电商领域的大佬逐渐隐退，其实早已经在科技圈摸爬滚打了半辈子的雷军如今可以算是真正的“熬出了头”。其实作为一个技术出身的科技大佬，这样的企业领军者往往并不太乐意暴露在聚光灯下，经营商业价值所需要的人设。

风水轮流转，明年到谁家？在中国改革开放的这些年当中，真可谓铁打的营盘流水的大佬。当年的地产大佬如今都已年迈老去，随后的门户大佬也早已淡出视线多年，我们刚刚经过电商时代自不必多言，而雷军在今年的异军突起又意味着什么呢？



小米已经跟中国制造高度绑定

用雷军自己的话说，在小米11的发布会上，雷军坦言过去两年小米的股价一直低于发行价，这令其很没面子。而如今小米的股价已经从当初最低的8块多涨到了最高33块钱。这或许给了雷军走上前台的勇气，也验证了一个属于智能制造新时代的到来。

其实当社区团购开始惦记着那几颗白菜生意的时候，注定它们的红利已经吃到头了。其实电商在早在多年前就经历了线上流量枯竭，随即极大巨头纷纷转战线下，并掀起了一群“新零售”的小浪潮，水白了就是通过线下渠道拓展新的流量入口。

一鼓作气，再而衰，三而竭，社区团购就踩在“三”上，尽显电商无力上攻的疲态。没想到还没掀起多大的浪花就惹得天怒人怨。不仅被央视新华网这样的官媒言辞犀利的批评，并且几乎遭到了全社会的口诛笔伐。显然，电商时代的发展或许遇到了最大的瓶颈。



智能制造才是小米真正的王牌

下一个风口是智能制造吗？至少从目前的趋势看，雷军这样的企业家频频亮相于聚光灯下，并且口中所谈的都是小米的技术，小米的研发，小米的智造。什么时代会催生出什么样的大佬，而且雷军屡屡高调曝光，至少可以肯定小米的方向是被认可的。

还是那个铁打的营盘流水般的大佬，掌握小米的雷军会是下一个吗？

不过小米没有自研芯片的核心技术，不仅高度依赖高通芯片，而且在小米11发布时高调标榜“首发高通”骁龙888芯片，仅这一点或许就难以令人信服吧！只能说小米的技术方向或许跟华为截然不同，毕竟自研的麒麟如今已经被面面封禁打压，难说清啊！

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