比特币逼近3万美元大关 是什么令其如此疯狂

截止本文发布时，比特币已经突破了2.8万美元，距离3万美元的整数关口又进了一步。尽管比特币迄今已经诞生超过十年，但是真正能够接触到比特币的玩家并不多。很多人不禁要问，今年疫情导致全球经济如此低迷，到底是什么推升比特币如此疯狂暴涨呢？



比特币年内涨幅逼近3万美元

其实这个问题的答案，已经就在问题当中了。某研究院高级分析师对《国际金融报》记者分析指出，本轮上涨或是因为疫情再度加剧了全球经济衰退的预期，全球通货膨胀已是不可阻挡的趋势，具有抗通胀属性的通缩资产本来就是稀缺的资源，比特币的需求进一步增大。

另外，市场对比特币合规化产品的预期进一步增加，众多持牌投资机构纷纷成立数字货币基金或者向监管机构申请交易数字货币，助推比特币币价高涨。整体来看，主推比特币暴涨的表象原因肯定是供不应求导致，但为什么供不应求才是问题的关键。

正如这位分析师所言，正是因为疫情导致全球经济低迷，因此人们投资比特币是一种“避险”需求。就过去有句老话叫“盛世古董，乱世黄金”，其实在经济不好的时候人们会购买黄金来寻求资产的保值，而有了比特币之后则有了更多的选择。



避险情绪令比特币扶摇直上

关于比特币到底有没有价值这么深奥的问题，我们就不必再讨论了，关键是比特币的机制令其比传统的黄金更具吸引力。首先，比特币是有固定数量的，因此不存在滥发货币导致通货膨胀的问题。其次，比特币可以更“自由”的交易且具有隐私或匿名的特性。

尽管很多国家目前都不承认比特币，而且围绕着比特币也一直存在诸多灰暗面，但比特币的魅力却吸引了全球越来越多机构以及资本关注，只要有巨额利润。因此业界也开始普遍预期比特币在未来将会逐渐“转正”，注入的资金越多，单币价值也就越高。

而专家所谓的“比特币合规化”预期，其实可以打个比方，某某地下歌手名气越来越大，以至于走上前台进入主流媒体和人群的视野。但是“转正”以后显然不能再唱过去的老词儿了，那玩意既不合法也上不了台面。比特币转正，目前看是比较美好的预期罢了。



比特币有太多的阴暗面不要轻易尝试

用句专业的话来描述，就是“全球数字资产交易领域将走向主流化、合规化、机构化，这是不可逆转的趋势。”至于数字资产是不是就是未来的趋势，这咱可不敢断言，以上是中国通信工业协会区块链专委会轮值主席于佳宁的观点，我们只是借鉴。

不过比特币价格暴涨看上去一片喜气洋洋，殊不知在比特币站上2.8万美元的那一刻，全网全网爆仓34亿。因为除了做多之外，比特币交易场所是允许杠杆做空。前阵子“夫妻炒比特币亏2000万后自杀”的新闻估计你也看了，劝您谨慎，再谨慎！

每次比特币价格暴涨，人们就开始各种关于数字货币或者区块链的各种意淫般幻想，整得多高大上一样。而在比特币趴在地上的那些年，谁又关心它是个什么玩意。更别拿它跟央行的数字货币扯上关系，真的是半毛钱关系都没有，好吧！

比特币诞生十多年了，早就不是什么新鲜玩意了，如今其实币圈早就没了韭菜，剩下的都是赌徒罢了，大家心知肚明彼此会心一笑。

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