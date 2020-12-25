人们总是同情与弱势群体，但在实体经济和互联网经济之间，谁又是弱者呢？就在刚刚过去了一片祥和的平安夜，一则“平安夜不点套餐被商家赶走”在今天登上热搜。如今人们都在感怀实体店面被互联网冲击很可怜，但如此对待客户，实体被互联网取代冤不冤？



平安夜不点套餐被商家赶走

平安夜不点套餐被商家赶走的事件源自一名来自郑州的网友爆料称，自己跟男朋友去胡桃里音乐餐厅过圣诞，却被店家强制要求点套餐，还表示：不想点套餐就别来！很显然在这个特殊的日子里，很多专供情侣的实体店面都会“趁火打劫”，如此可见一斑罢了。

平安夜不点套餐被商家赶走事件并非这么多简单，一般人也就默认接受了，毕竟不想破坏了气愤。而导致平安夜不点套餐被商家赶走事件的根本，则是商家的套餐里包含了酒水。当事人表示，自己酒精过敏男朋友也是开车前来，实在没办法饮酒，拒绝单点后还被赶出店面。



平安夜不点套餐被商家赶走

如此一来不通情理，显然平安夜不点套餐被商家赶走整个事件中，商家的态度过于恶劣。对此，网友们认为，“商家就是趁着过节想多赚点”；也有人表示“进酒吧不喝酒，为啥不换个地方”；“没必要给自己找不开心，不喝可以带回去”。嗯？带回去是什么鬼？？？

“平安夜不点套餐被商家赶走”这个这事儿虽然不大，但是却引发了我们的很多思考。如今人们都在对互联网巨头的垄断行为口诛笔伐，笔者虽然不想帮他们洗白，但我想说的是如果实体店不给互联网机会，互联网企业能这么轻易就把顾客夺走吗？



平安夜不点套餐被商家赶走

就好比滴滴对传统出租车行业的洗牌，过去出租车行业什么样我想就不用我赘述了，而在有了有效竞争之后，出租车司机们的又是如何的反应我也不想再说了，甚至他们连共享电动单车也没有放过。但是在轰轰烈烈滚滚而来历史车轮下，苍天饶过谁呢？

或许人们反对的是互联网企业同步不计成本低价打压对手，而有利的竞争反而是促进行业发展的利器，您说呢？平安夜不点套餐被商家赶走，类似于这样的商家如果将来被互联网取代了，相信很多网友都会为之拍手称快！

平安夜不点套餐被商家赶走，实体被互联网取代冤不冤？

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：平安夜不点套餐被商家赶走 实体被互联网取代冤不冤http://news.zol.com.cn/759/7594570.html